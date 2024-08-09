Нефролог дал совет по профилактике камней в почках
Помочь организму способна лимонная кислота
09 августа 2024, 07:55, ИА Амител
Врач-нефролог Танзила Сагова рассказала о продуктах, которые помогают предотвратить образование камней в почках. Она выделила цитрусовые, пишет "Газета. ру".
По словам доктора Саговой, лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовых, повышает кислотность мочи, что препятствует образованию камней. Она также отметила важность наличия в рационе достаточного количества клетчатки, которая помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.
Это означает, что рацион должен быть богат фруктами и овощами. Также рекомендуется употреблять цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, овёс, чечевица, фасоль и бобовые, которые содержат магний.
09:25:40 09-08-2024
А может тогда фруктов не надо много, тогда и сахар не будет расти
10:01:43 09-08-2024
после новостей о росте ЗП надо съедать пару лимонов. без сахара. штоб жызнь медом не казалось и камни выводились.
ну или красную таблэтку.
12:45:14 09-08-2024
фашисты сетовали что русским помогает выжить капуста кислая
13:00:15 09-08-2024
а тут в новостях сегодня было что мяса слишком много просто овердофига жрем трескаем и хаваем.
от мяса выживать разучимся?