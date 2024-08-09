Нефролог дал совет по профилактике камней в почках

Помочь организму способна лимонная кислота

09 августа 2024, 07:55, ИА Амител

Лимон / Фото: pxhere.com/ru/photo/901145

Врач-нефролог Танзила Сагова рассказала о продуктах, которые помогают предотвратить образование камней в почках. Она выделила цитрусовые, пишет "Газета. ру".

По словам доктора Саговой, лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовых, повышает кислотность мочи, что препятствует образованию камней. Она также отметила важность наличия в рационе достаточного количества клетчатки, которая помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Это означает, что рацион должен быть богат фруктами и овощами. Также рекомендуется употреблять цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, овёс, чечевица, фасоль и бобовые, которые содержат магний.