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Нефролог дал совет по профилактике камней в почках

Помочь организму способна лимонная кислота

09 августа 2024, 07:55, ИА Амител

Лимон / Фото: pxhere.com/ru/photo/901145
Лимон / Фото: pxhere.com/ru/photo/901145

Врач-нефролог Танзила Сагова рассказала о продуктах, которые помогают предотвратить образование камней в почках. Она выделила цитрусовые, пишет "Газета. ру".

По словам доктора Саговой, лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовых, повышает кислотность мочи, что препятствует образованию камней. Она также отметила важность наличия в рационе достаточного количества клетчатки, которая помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Это означает, что рацион должен быть богат фруктами и овощами. Также рекомендуется употреблять цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, овёс, чечевица, фасоль и бобовые, которые содержат магний.

Здоровье Продукты

Комментарии 4

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Гость

09:25:40 09-08-2024

А может тогда фруктов не надо много, тогда и сахар не будет расти

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Мусик

10:01:43 09-08-2024

после новостей о росте ЗП надо съедать пару лимонов. без сахара. штоб жызнь медом не казалось и камни выводились.
ну или красную таблэтку.

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Гость

12:45:14 09-08-2024

фашисты сетовали что русским помогает выжить капуста кислая

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Мусик

13:00:15 09-08-2024

а тут в новостях сегодня было что мяса слишком много просто овердофига жрем трескаем и хаваем.
от мяса выживать разучимся?

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