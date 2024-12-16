Счастливчиками могут стать шесть знаков

16 декабря 2024, 13:20, ИА Амител

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В 2025 году шесть знаков зодиака с большой долей вероятности сыграют свадьбу. Такой прогноз для сайте Rsute.ru сделала астролог Елена Жирнякова. По ее словам, для этих знаков сложатся идеальные условия, чтобы либо встретить вторую половинку, либо вывести свои отношения на новый уровень.

О том, кого ждет свадьба в 2025 году, – в материале amic.ru.

Овен

Овнов ждет насыщенный год, пик которого придется на конец осени. Представители знака, которые проявят активность и будут часто находиться в обществе, смогут встретить свою вторую половинку.

Отношения, которые начнутся в это время, будут развиваться очень бурно. Вполне возможно, что уже в 2025-м эта любовная история дойдет и до свадьбы.

Близнецы

Близнецов тоже ждет судьбоносный год. Причем в первой половине года представителям знака может показаться, что это не так. До лета личная жизнь будет приносить немало негативных эмоций.

Но после этого начнется перелом: найдется человек, с которым вам не захочется больше расставаться. Близнецы, которые уже находятся в отношениях, дождутся заветного предложения.

Лев

Львов ждет замечательный год. Начнется он с больших карьерных побед, которые принесут и рост доходов. А уже во второй половине удача улыбнется им и в личной жизни.

Для представителей знака, которые уже встретили свою любовь, важным периодом станет конец весны. Это отличное время для свадьбы и создания семьи. Брак, заключенный Львами в 2025-м, будет крепким и долгим.

Скорпион

У Скорпионов все будет развиваться очень бурно, предрекает астролог. По ее словам, прямо с января представителей знака ждет любовный водоворот событий. Вполне возможно, что уже в это время повстречается тот самый человек.

Стрелец

Для Стрельцов главные события в личной жизни произойдут после мая. Звезды будут благоволить построению крепких и счастливых отношений.

Свадьба в 2025-м году станет не только счастливым событием в жизни, но и по-настоящему судьбоносным моментом, который укрепит любовь Стрельцов.

Водолей

Водолеям ради личного счастья придется перебороть себя. Год для них будет очень загруженным и напряженным. Те представители знака, которые найдут в этой пучине дел возможность знакомиться и встречаться с противоположным полом, не пожалеют.

Велика вероятность, что Водолеи в следующем году встретят того самого человека, с которым захотят прожить всю жизнь.

О том, что ждет всех знаков зодиака в 2025 году, читайте в гороскопе на amic.ru.