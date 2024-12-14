В начале года могут быть проблемы со здоровьем. По словам астролога, главной причиной станут нервы. Но не стоит раздувать из-за этого слишком большую проблему – уже к весне все наладится.

С работой все будет прекрасно: вас ждут и новые проекты, и большие предложения, и продвижение по службе. Главное – не упустить возможности.

В финансовых вопросах следует проявить осторожность. Все ваши траты должны быть обдуманными, чтобы вы смогли пережить год без больших и обидных потерь.

В личной жизни год обещает только позитив. Одинокие Овны, наконец, смогут встретить вторую половинку. Особенно велика вероятность интригующего знакомства в конце весны и летом.