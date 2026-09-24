Пора в берлогу. Ученый рассказал, когда медведи уснут на зиму

Позже всего хищники отправятся в спячку в южных регионах страны

24 сентября 2026, 09:58, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке в 2026 году могут уйти в спячку только в ноябре или даже декабре. Главными условиями для этого станут устойчивая минусовая температура и снежный покров, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Борис Чаус.

"Что касаемо Сибири, ну и, соответственно, Дальнего Востока, это территории очень большие — и в территориальном отношении, и в климатическом. Но тем не менее можно сказать, что медведи там уйдут в спячку, когда установится температура ниже нуля и ляжет устойчивый снежный покров. В Сибири и на Дальнем Востоке эти условия могут сложиться лишь в ноябре или даже декабре", — сказал Чаус.

При этом в спячку могут уйти не все животные: некоторые медведи останутся шатунами.

"Останутся шатуны по двум основным причинам: если их потревожат, когда они ложатся в спячку, или если они не набрали необходимых жировых запасов, чтобы перенести период спячки", — объяснил Чаус.

Сроки зимнего сна медведей различаются в зависимости от климатических условий конкретного региона. По словам ученого, раньше всего этот период начнется в Якутии.

"Самыми первыми, конечно, залягут в спячку медведи в Якутии. Это произойдет где-то в конце сентября, может, в начале октября. В средней полосе России медведи залягут спать в октябре — начале ноября", — сообщил собеседник агентства.

Позже всего, по оценке специалиста, медведи отправятся в спячку в южных регионах страны.