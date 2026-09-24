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Пора в берлогу. Ученый рассказал, когда медведи уснут на зиму

Позже всего хищники отправятся в спячку в южных регионах страны

24 сентября 2026, 09:58, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru
Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке в 2026 году могут уйти в спячку только в ноябре или даже декабре. Главными условиями для этого станут устойчивая минусовая температура и снежный покров, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Борис Чаус.

"Что касаемо Сибири, ну и, соответственно, Дальнего Востока, это территории очень большие — и в территориальном отношении, и в климатическом. Но тем не менее можно сказать, что медведи там уйдут в спячку, когда установится температура ниже нуля и ляжет устойчивый снежный покров. В Сибири и на Дальнем Востоке эти условия могут сложиться лишь в ноябре или даже декабре", — сказал Чаус.

При этом в спячку могут уйти не все животные: некоторые медведи останутся шатунами.

"Останутся шатуны по двум основным причинам: если их потревожат, когда они ложатся в спячку, или если они не набрали необходимых жировых запасов, чтобы перенести период спячки", — объяснил Чаус.

Сроки зимнего сна медведей различаются в зависимости от климатических условий конкретного региона. По словам ученого, раньше всего этот период начнется в Якутии.

"Самыми первыми, конечно, залягут в спячку медведи в Якутии. Это произойдет где-то в конце сентября, может, в начале октября. В средней полосе России медведи залягут спать в октябре — начале ноября", — сообщил собеседник агентства.

Позже всего, по оценке специалиста, медведи отправятся в спячку в южных регионах страны.

"Самая поздняя спячка будет у медведей, которые обитают в Сочи и в тех регионах, где теплее. Это будет, предположительно, в декабре, если не произойдет какая-то ситуация с изменением климата", — уточнил Чаус.

Медведь в городе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Комментарии 10

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Гость

10:09:53 24-09-2026

Голодные медведи в спячку не залягут, станут шатунами, и будут уничтожать глухие таёжные деревни типа Бийска или Горно-Алтайска.

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Мусик

10:12:07 24-09-2026

Гость (10:09:53 24-09-2026) Голодные медведи в спячку не залягут, станут шатунами, и буд... ну, в столицу же не полезут, как думаете? на власихе остановятся?

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Гость

10:19:24 24-09-2026

Мусик (10:12:07 24-09-2026) ну, в столицу же не полезут, как думаете? на власихе останов... Самый сок это коттеджные поселки в лесу вокруг Фирсово, там живут самые успешные люди, поверившие в себя.

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Мусик

10:24:17 24-09-2026

Гость (10:19:24 24-09-2026) Самый сок это коттеджные поселки в лесу вокруг Фирсово, там ... за них не беспокойтесь - эти если что и ПВО себе вокруг дачи поставят.
а вот как там наш многодетный с бельмесово?
что-то пропал... а то поди уж и разрешилась у него проблема с участком - зачем ему участок-то тогда?

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Гость

10:35:53 24-09-2026

Мусик (10:24:17 24-09-2026) за них не беспокойтесь - эти если что и ПВО себе вокруг дачи... Так они там и не живут, им, к счастью)), ничего же не провели.

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Гость

11:28:26 24-09-2026

Мусик (10:12:07 24-09-2026) ну, в столицу же не полезут, как думаете? на власихе останов... Власихинские им освободят дорогу к пл.Советов

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Гость

10:18:33 24-09-2026

Гость (10:09:53 24-09-2026) Голодные медведи в спячку не залягут, станут шатунами, и буд... И где тогда будут отдыхать некоторые столичные ?

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Гость

10:24:34 24-09-2026

Гость (10:09:53 24-09-2026) Голодные медведи в спячку не залягут, станут шатунами, и буд... Ну не в цветущих же садах ветки обламывать?

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Гость

10:40:22 24-09-2026

Так они весной-то выйдут из спячки же. Голодные, злые с похмелья

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Гость

11:37:15 24-09-2026

Гость (10:40:22 24-09-2026) Так они весной-то выйдут из спячки же. Голодные, злые с пох... и все припомнят!!!

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