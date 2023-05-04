В Барнауле сносят ещё аварийный дом, у которого в марте обвалился фасад

15 собственников помещений согласились на получение компенсации за изымаемое имущество для муниципальных нужд

04 мая 2023, 19:01, ИА Амител









Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле начали сносить ещё один аварийный дом. Как сообщает пресс-центр мэрии, дом № 133 по проспекту Ленина признали аварийным ещё в апреле 2022 года. В марте у него обрушилась часть фасада.

Двухэтажный дом 1949 года постройки уже демонтируется подрядчиком. Специалисты отдела работы с жилищным фондом администрации района заявляют, что деньги на его работу выделены в рамках реализации программы "Барнаул – комфортный город".

Всего в доме жили 24 человека. Расселили их ещё в марте, после обрушения. Одна семья решила проживать в маневренном фонде, ещё 18 жителей переехали к друзьям и родственникам. В пункте временного размещения не осталось никого.

15 собственников помещений согласились на получение компенсации за изымаемое имущество для муниципальных нужд – они подали документы для заключения соглашения.