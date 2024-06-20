Портфель накопительных счетов в ВТБ достиг рекордных 1,4 трлн рублей

Тренд на накопление средств клиентов в банках сохраняется

20 июня 2024, 18:00, ИА Амител

Кредит. Деньги. Сбережения / Фото: Freepik

Клиенты ВТБ активно наращивают свои средства на накопительных счетах. С 1 по 15 июня 2024 года их портфель вырос на рекордные 90 млрд рублей, что почти вдвое превосходит результат за весь май. Объем привлеченных средств в рублях на накопительных счетах достиг 1,4 трлн.

Такие результаты обеспечивают высокие ставки по сберегательным продуктам и продолжающийся тренд на накопление средств клиентов в банках. Так, с 5 июня клиенты открыли в ВТБ более 200 тыс. счетов с приветственной надбавкой, что выше показателя аналогичного периода предыдущего месяца почти в два раза. Средний "чек" одного счета составил почти 490 тыс. рублей. В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных ВТБ-счетов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.

Всего с момента запуска ВТБ-счета в конце прошлого года клиенты открыли уже более 3,1 млн счетов, а сформированный ими портфель составил более 1,1 млрд рублей. Это 15% от общего объема рублевых пассивов банка.

"В условиях неопределенной динамики ключевой ставки и ее сохранении на высоком уровне, в линейке сберегательных продуктов актуальными становятся накопительные счета. Наши клиенты все чаще выбирают этот инструмент, поскольку он позволяет оперативно управлять средствами, быстро реагируя на изменения рынка", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Как ранее сообщал amic.ru, в мае 2024 года ВТБ запустил основной этап интеграции бизнеса с банком "Открытие". Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года. Клиентам "Открытия" также будут доступны розничные продукты ВТБ.