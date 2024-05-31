Как и когда клиентов банка "Открытие" переведут в ВТБ?
ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов "Открытия"
31 мая 2024, 10:00, ИА Амител
ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса с банком "Открытие". В пресс-службе ВТБ рассказали, как будет проходить этот процесс.
Когда состоится переход?
До конца июня 2024 года розничные клиенты "Открытия" получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Сообщение может поступить как в начале месяца, так и в конце.
Онлайн-переход будет доступен до конца 2024 года.
И что делать, получив такое уведомление?
Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер "Переходите в ВТБ" в мобильном приложении или интернет-банке "Открытия". Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.
Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
"Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты "Открытия" смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Сохранятся ли условия по продуктам?
Да, все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов "Открытия" сохраняются, уточнили в пресс-службе ВТБ.
"Данная интеграция – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов "Открытия" в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах "Открытия", – добавил Георгий Горшков.
Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.
10:04:48 31-05-2024
В апреле в принудительном порядке перевели.
14:03:20 31-05-2024
Гость (10:04:48 31-05-2024) В апреле в принудительном порядке перевели.... А вы хотели остаться в ликвидируемом банке? Смешно. Лишь бы недовольство выразить по любому поводу и без повода
16:40:27 31-05-2024
Гость (14:03:20 31-05-2024) А вы хотели остаться в ликвидируемом банке? Смешно. Лишь бы ... Специально брали ипотеку избегая ВТб лидер отстойных банков.и в то время открытие нормально функционировало. Не считайте людей дураками.
12:18:25 03-06-2024
Гость (16:40:27 31-05-2024) Специально брали ипотеку избегая ВТб лидер отстойных банков...
Да-да. Не хочу иметь дел с ВТБ. Очень нравилось Открытие.
19:38:52 31-05-2024
В "Открытии" с момента присоединения С-Пб филиала Ханты-мансийского банка, считал нормальным банком по оперативности работы, обработке документов, решением вопросов. А тут закрывал компанию, выявились некоторые расходы, завел на р/с небольшую сумму с личной карты, получил решение от налоговой о закрытии. Отправил в банк заявление о закрытии счета с переводом остатка на карту. И тут началось. Кто-то умный из подписи sme.openbank пишет: " В соответствии с изменениями, внесенными с 03.08.2020 г. в Банковские правила и «Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», при расторжении договора банковского счета Вы вправе перечислить остаток денежных средств, находящихся на Счете, на другой Ваш счет в Банке или в иной кредитной организации – резиденте Российской Федерации, а также в доходы Банка или на счет Благотворительного Фонда Константина Хабенского, открытый в Банке. Естественно, если закрываюсь - другого счета нет, реквизитов фонда Хабенского в отрытии не нашел, оставлять банку желание -"О". На главной странице банка в бизнес портале указанные правила от 02.12.2013 № 195-213. Еще одна написала "К сожалению, процедура получения невостребованных остатков, так же, как и распределение имущества, ликвидированного ЮЛ осуществляется через арбитражного управляющего, который назначается судом. Для этого бывший учредитель ликвидированного ЮЛ должен обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения имущества (в т.ч. ДС на счетах). " Т.Е. нужно подать в суд, получить назначенного арбитражного управляющего и далее - по тексту. Вопрос один: КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРОЧ? Оставшихся на счету денег точно не хватит, а открытие - как у Насреддина : либо осел, либо падишах. Имелось виду - кто раньше "ласты склеит". А по другой компании при переводе денег в ВТБ перевод 30.05.2024 был "в обработке" боль суток, 31.05.2024 сняли 99руб. за извещение, потом перезвонили, отказали висевший платеж и предложили отправить новую платежку. Вот такая была любовь. Через 1час деньги увидел на ВТБ. А остаток по первой компании, видимо придется оставить "на венок" открытию и его высокому менеджменту.
01:51:23 01-06-2024
Добрый вечер! Сегодня, воспользовавшись предложением банка, переоформил кредитку Открытия на кредитку ВТБ. В личном кабинете пришло сообщение, что карта одобрена, но оформить способ получения не смог. Вариантов отделений банка не предлагается, только доставка. После заполнения реквизитов доставки приходит сообщение, что доставка невозможна. Несколько раз пришлось зайти в чат, общался с ботом и двумя операторами, но в итоге мне оператор написала, что дать вразумительный ответ сможет только специально обученная служба техподдержки и то им нужно для этого три рабочих дня. Вот теперь жду результатов замечательного сервиса. Что поделаешь, ведь всё для людей.
20:52:18 01-06-2024
У меня деньги с счёта сняли 2мая с копилки в ВТБ .как с созаёмщика - накосячили в счетах и теперь ссылаются на сбой .но упущенную выгоду в процентах с 15 дней не желают возвращать ! В открытии так не происходило .ВТБ - один издерьмоватых банков ...у них нет кодового слова при индефикации и не возможно отменить многие услуги в банкомате ! ОТСТОЙНЫЙ БАНК .
23:21:38 01-06-2024
Втб просто недобанк, неклиентоориентированный, сотрудники безнадежно безграмотные. Украли деньги с карты год назад, выписку получить не могу
07:46:13 02-06-2024
Тоже считал "Открытие" порядочным банком, пока не столкнулся с откровенным разводом. Я попал в банк после того, как Бинбанк и МДМ- банк объединились (клиентом последнего был и я), а затем их продали открытию. Несколько лет был их клиентом. Потом коронавирус, потеря работы, лечение и новая работа. Перестав быть зарплатные клиентом, не стал блокировать дебетовую и кредитную карту. Долгов не было, на дебетовой был небольшой остаток денег. С год не заходил даже в мобильное приложение. А потом услышал про покупку открытия ВТБ. Решил глянуть что там у меня со счетами в открытии. И увидел долг. Без единой транзакции этот банк в одностороннем порядке принял решение уведомлять меня пуш, смс об операциях. Естественно не бесплатно. На первый месяц съели остаток с дебетовой карты, со второго принялись "кушать" кредитную. Ну а поскольку транзакций не было, то и уведомлений не присылали. После просрочки минимального платежа по кредитке, стали начислять проценты и дошли почти до двух тысяч. Тут нарисовался я, в ярости потребовал в поддержке заблокировать обе карты и взыскивать долг с самих себя. Карты заблокировали, моё приложение тоже, чтобы на смог ничего увидеть на счетах. Вот такой вот способ этот банк изобрёл для выжимания денег с клиентов.
16:00:35 02-06-2024
Хотелось бы узнать про бонусы в открытии. Как они будут переходить на втб?! Или сгорят?!
17:17:34 02-06-2024
Елена (16:00:35 02-06-2024) Хотелось бы узнать про бонусы в открытии. Как они будут пере... Вряд ли. В ВТБ другая система кэшбэка. А что мешает из потратить до перехода?
12:57:46 03-06-2024
Евгений (17:17:34 02-06-2024) Вряд ли. В ВТБ другая система кэшбэка. А что мешает из потра... Есть такая проблема. Бонусов для использования(компенсация покупки) должно быть не менее 1500. Видимо не хватает.
18:48:59 03-06-2024
Елена (16:00:35 02-06-2024) Хотелось бы узнать про бонусы в открытии. Как они будут пере... Объединитесь с кем-нибудь в семью в лк, тогда можно перекидывать бонусы и вывести их в рубли
22:47:37 02-06-2024
Елена (16:00:35 02-06-2024) Хотелось бы узнать про бонусы в открытии. Как они будут пере... Теперь в ВТБ такая же система кешбека как в Открытии.
А при миграции все мигрирует в полном объеме
00:09:20 03-06-2024
Жаль, "Открытие" отличный банк, с грамотным обслуживанием и адекватным приложением. Клиентская служба то же никогда за 12 лет сотрудничества не подводила. Чего не скажешь про ВТБ. Приложение корявое, сотрудники безграмотные, часто не могут дать вразумительного ответа на постой вопрос. Дозвониться вообще целый квест! Грустно, придётся искать другой банк.
07:49:10 03-06-2024
Везде пишут что все проценты и условия по переходе останутся прежними, но это не так мне не дают воспользоваться кредитными деньгами - главное процент снимают ежемесячно за открытую кредитную линию, но воспользоваться эти деньгами не дают, говорят переплдпишите договор но уже с другой процентной ставкой
11:16:25 04-06-2024
С мая 2024 разрешены бесплатные переводы самому себе на сумму до 30 млн. рублей.
Так что не нравится ВТБ - не переходите. Переведите все деньги в другой банк, который вас устроит, и все дела.
11:43:56 04-06-2024
Втб очень мутный банк, сталкивался при автокредитовании. Погасил досрочно за 8 месяца и за это попал в чёрный список банка. Обслуживание ужасное, особенно в моём городе.