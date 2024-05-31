Как и когда клиентов банка "Открытие" переведут в ВТБ?

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов "Открытия"

31 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Банкомат. Банк / Фото: fanjianhua on Freepik

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса с банком "Открытие". В пресс-службе ВТБ рассказали, как будет проходить этот процесс.

Когда состоится переход?

До конца июня 2024 года розничные клиенты "Открытия" получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Сообщение может поступить как в начале месяца, так и в конце.

Онлайн-переход будет доступен до конца 2024 года.

И что делать, получив такое уведомление?

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер "Переходите в ВТБ" в мобильном приложении или интернет-банке "Открытия". Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.

Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

"Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты "Открытия" смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сохранятся ли условия по продуктам?

Да, все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов "Открытия" сохраняются, уточнили в пресс-службе ВТБ.

"Данная интеграция – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов "Открытия" в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах "Открытия", – добавил Георгий Горшков.

Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.