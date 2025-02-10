Теперь граждане будут платить только за те месяцы, когда тепло подается в квартиры

10 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 марта российским регионам запретят переходить на систему оплаты отопления, при которой платеж разбивается равномерно на весь год. Теперь платить нужно будет только за те месяцы, когда тепло поступает в квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

По словам эксперта, при новой системе оплаты собственники смогут контролировать, соответствует ли платеж показаниям счетчиков.

"Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета", – заявил Якубовский.

При этом в регионах, где уже платят ежемесячно, такая форма сохранится. Однако дальнейшие изменения ограничит постановление правительства РФ.

По словам парламентария, у этого нововведения есть и минусы. Так, в холодный осенне-зимний период счета за отопления будут значительно выше, чем при равномерной оплате.

Добавим, что большая часть населения Барнаула платит за отопление по такой системе уже несколько лет. Теперь же данную меру сделают обязательной для всех на федеральном уровне.