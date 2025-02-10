Порядок оплаты за отопление изменится в России с 1 марта
Теперь граждане будут платить только за те месяцы, когда тепло подается в квартиры
10 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
С 1 марта российским регионам запретят переходить на систему оплаты отопления, при которой платеж разбивается равномерно на весь год. Теперь платить нужно будет только за те месяцы, когда тепло поступает в квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
По словам эксперта, при новой системе оплаты собственники смогут контролировать, соответствует ли платеж показаниям счетчиков.
"Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета", – заявил Якубовский.
При этом в регионах, где уже платят ежемесячно, такая форма сохранится. Однако дальнейшие изменения ограничит постановление правительства РФ.
По словам парламентария, у этого нововведения есть и минусы. Так, в холодный осенне-зимний период счета за отопления будут значительно выше, чем при равномерной оплате.
Добавим, что большая часть населения Барнаула платит за отопление по такой системе уже несколько лет. Теперь же данную меру сделают обязательной для всех на федеральном уровне.
09:11:11 10-02-2025
Даже в зимние месяцы- за счет поднятых тарифов, платим за воздух ну или за обогрев воздуха, эффективным менеджерам московским в карман.
09:27:42 10-02-2025
Пустая информация!
09:31:01 10-02-2025
Гость (09:27:42 10-02-2025) Пустая информация!... читайте Правду.
09:46:23 10-02-2025
Некорректное название, необходимо уточнение, что это изменение для конкретных регионов! Большинство это не касается!!!!!!!!!
12:34:38 10-02-2025
Гость (09:46:23 10-02-2025) Некорректное название, необходимо уточнение, что это изменен... А если статью до конца дочитать?
09:52:52 10-02-2025
Бред какой-то. Им заняться нечем что ли!? Мне удобнее , когда равномерно на весь год- удобнее бюджет планировать. А так - разница будет в 4 раза. Может и в 5 уже. Между летом и зимой.
10:02:26 10-02-2025
Гость (09:52:52 10-02-2025) Бред какой-то. Им заняться нечем что ли!? Мне удобнее , когд... учитесь планировать расходы
потребил услугу - оплати. всё просто.
как дети малые, чесслово.
12:42:56 10-02-2025
Гость (09:52:52 10-02-2025) Бред какой-то. Им заняться нечем что ли!? Мне удобнее , когд... Вы поймите, это делается ради банков. Теперь в тёплые месяцы не будет поступлений от потребителей, и поставщикам придётся брать кредиты на поддержание инфраструктуры, ремонты и зарплаты.
09:57:28 10-02-2025
в 8-10 раз суммы в платежках вырастут сейчас да?
12:39:20 10-02-2025
Гость (09:57:28 10-02-2025) в 8-10 раз суммы в платежках вырастут сейчас да?... В АК уже давно платят за фактически полученную услугу. И, даже, если платежи размазаны на весь год (12 месяцев, если что), то в среднем ежемесячный платеж вырастет в 2 раза (некоторые месяцы больше, некоторые меньше) и за год будет оплачена +- та же сумма. Из каких соображений 8-10 раз? Типа каждый месяц будем платить столько же, сколько платили в год?
14:47:05 10-02-2025
Гость (09:57:28 10-02-2025) в 8-10 раз суммы в платежках вырастут сейчас да?... нет, у вас черточка лишняя, в 80 раз же. Че она вырастет то? Да и у нас и сейчас я плачу только в отопительный сезон.
11:03:03 10-02-2025
бензин подорожает
11:03:32 10-02-2025
А вот что делать, если отапливают слишком жарко, и тебе столько излишнего тепла не нужно?
11:17:49 10-02-2025
Гость (11:03:32 10-02-2025) А вот что делать, если отапливают слишком жарко, и тебе стол... Когда жарко, можно меньше есть, на этом сэкономить.
11:19:30 10-02-2025
Гость (11:03:32 10-02-2025) А вот что делать, если отапливают слишком жарко, и тебе стол... А можно батареи облепить элементами Пельтье, и получать бесплатную электроэнергию.
11:25:38 10-02-2025
Гость (11:19:30 10-02-2025) А можно батареи облепить элементами Пельтье, и получать бесп... и майнить.
11:21:24 10-02-2025
Гость (11:03:32 10-02-2025) А вот что делать, если отапливают слишком жарко, и тебе стол... Если просто сделать попрохладнее - то поставить регулировочные краны на батарею. Есть ручные, есть автоматические. Если хотите платить меньше - тогда плюс к кранам еще индивидуальный счетчик тепла.
12:13:10 10-02-2025
Гость (11:21:24 10-02-2025) Если просто сделать попрохладнее - то поставить регулировочн...
ай, какой умный да? нет технической возможности это сделать, иначе давно бы все тепловые компании начали жить по средствам
12:43:11 10-02-2025
Гость (12:13:10 10-02-2025) ай, какой умный да? нет технической возможности это сдел... Если физически не получается воткнуть счетчик, то можно попросить сантехников с руками из правильного места, а если ресурсоснабжающая организация отказывает, то нужно найти нормального юриста и через суд получить нужные разрешения.
12:40:32 10-02-2025
Гость (11:03:32 10-02-2025) А вот что делать, если отапливают слишком жарко, и тебе стол... Поставить индивидуальные приборы учета на каждую батарею и платить по счетчикам ровно столько, сколько потребил.
14:45:20 10-02-2025
Гость (12:40:32 10-02-2025) Поставить индивидуальные приборы учета на каждую батарею и п... Так не будет, по счетчику это только часть начисляется. Ну и поставить счетчик на 4 батареи и каждые 4 года его менять такая себе экономия.
12:49:12 10-02-2025
Когда делать совсем нечего...