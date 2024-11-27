Как изменятся тарифы на тепло в 2025 году и что будет, если не заплатить за услугу

Узнали, как начисляется оплата за отопление и какая температура должна быть в квартирах по нормативу. Кстати, измеряют ее особым образом

27 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

В Алтайском крае установили предельный уровень цен на тепловую энергию на 2025 год. Какими будут тарифы на тепло в 2025 году в Барнауле и других населенных пунктах края, когда ждать изменения цен и почему каждый месяц в квитанциях на оплату указаны разные суммы, в "Переговорке" на amic.ru рассказал Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания" (входит в структуру Сибирской генерирующей компании, обслуживает три города Алтайского края – Барнаул, Бийск, Рубцовск).

Поговорили также о том, как вообще начисляется оплата за отопление, почему индивидуальные приборы учета нельзя поставить в каждой квартире, куда обращаться, если есть проблемы с теплом. И сколько вообще по нормативу должна быть температура в жилых помещениях.

Кто в "Переговорке"



Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания" (входит в группу "СГК").



В 1996 году окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова по специальности "Электроснабжение". В 2001-м – АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". Профессиональный путь начал с должности электромонтера по оперативным переключениям Калманского РЭС филиала "Центральные электрические сети" ОАО "Алтайэнерго" и прошел его до позиции заместителя директора по развитию и реализации услуг алтайского филиала ОАО "МРСК-Сибири". Затем аналогичное направление курировал в одной из крупных энергокомпаний Новосибирской области.



На предприятиях Барнаульского филиала СГК трудится с 2014 года. В 2015-м назначен на должность директора Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания".01:12 Изменятся ли тарифы на тепло с 1 января 2025 года и какими они будут для жителей Барнаула и других населенных пунктов края.

03:15 По каким тарифам сегодня поставляет СГК тепло жителям Барнаула, Рубцовска и Бийска?

03:54 "Такого не бывает". С кем обсуждают ресурсовики повышение тарифов и какие факторы учитывают.

04:59 "Есть три варианта: когда есть прибор учета, когда его нет и когда он индивидуальный". Как начисляется плата за отопление?

06:59 Помогают ли индивидуальные приборы учета сэкономить, и если да, то почему ими еще пользуются не все?

09:19 Секреты и хитрости, которые помогают сэкономить на отоплении в многоквартирном доме.

10:26 "До фундамента отвечает СГК". Куда обращаться, если в доме возникли проблемы с теплом?

11:38 "Измерять должны по особым параметрам на определенной высоте". Какая температура по нормативам должна быть в жилом помещении?

13:09 О льготах при оплате услуг ЖКХ и о том, кто их начисляет.

13:55 "Порядка 2 млрд рублей". Сколько задолжали СГК жители Алтайского края за отопление?

15:27 "Сложно отключить по технологии и невозможно – по закону". Что делают в компании с должниками и какие рычаги воздействия самые эффективные?

18:42 "Сначала заплатил, потом получил". Что нужно сделать, чтобы долгов не было?