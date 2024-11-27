Как изменятся тарифы на тепло в 2025 году и что будет, если не заплатить за услугу
Узнали, как начисляется оплата за отопление и какая температура должна быть в квартирах по нормативу. Кстати, измеряют ее особым образом
27 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
В Алтайском крае установили предельный уровень цен на тепловую энергию на 2025 год. Какими будут тарифы на тепло в 2025 году в Барнауле и других населенных пунктах края, когда ждать изменения цен и почему каждый месяц в квитанциях на оплату указаны разные суммы, в "Переговорке" на amic.ru рассказал Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания" (входит в структуру Сибирской генерирующей компании, обслуживает три города Алтайского края – Барнаул, Бийск, Рубцовск).
Поговорили также о том, как вообще начисляется оплата за отопление, почему индивидуальные приборы учета нельзя поставить в каждой квартире, куда обращаться, если есть проблемы с теплом. И сколько вообще по нормативу должна быть температура в жилых помещениях.
Кто в "Переговорке"
Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания" (входит в группу "СГК").
В 1996 году окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова по специальности "Электроснабжение". В 2001-м – АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". Профессиональный путь начал с должности электромонтера по оперативным переключениям Калманского РЭС филиала "Центральные электрические сети" ОАО "Алтайэнерго" и прошел его до позиции заместителя директора по развитию и реализации услуг алтайского филиала ОАО "МРСК-Сибири". Затем аналогичное направление курировал в одной из крупных энергокомпаний Новосибирской области.
На предприятиях Барнаульского филиала СГК трудится с 2014 года. В 2015-м назначен на должность директора Барнаульского филиала ООО "Сибирская теплосбытовая компания".01:12 Изменятся ли тарифы на тепло с 1 января 2025 года и какими они будут для жителей Барнаула и других населенных пунктов края.
03:15 По каким тарифам сегодня поставляет СГК тепло жителям Барнаула, Рубцовска и Бийска?
03:54 "Такого не бывает". С кем обсуждают ресурсовики повышение тарифов и какие факторы учитывают.
04:59 "Есть три варианта: когда есть прибор учета, когда его нет и когда он индивидуальный". Как начисляется плата за отопление?
06:59 Помогают ли индивидуальные приборы учета сэкономить, и если да, то почему ими еще пользуются не все?
09:19 Секреты и хитрости, которые помогают сэкономить на отоплении в многоквартирном доме.
10:26 "До фундамента отвечает СГК". Куда обращаться, если в доме возникли проблемы с теплом?
11:38 "Измерять должны по особым параметрам на определенной высоте". Какая температура по нормативам должна быть в жилом помещении?
13:09 О льготах при оплате услуг ЖКХ и о том, кто их начисляет.
13:55 "Порядка 2 млрд рублей". Сколько задолжали СГК жители Алтайского края за отопление?
15:27 "Сложно отключить по технологии и невозможно – по закону". Что делают в компании с должниками и какие рычаги воздействия самые эффективные?
18:42 "Сначала заплатил, потом получил". Что нужно сделать, чтобы долгов не было?
09:54:51 27-11-2024
У нас ведь у Ютуба устарело оборудование и он больше не тянет.
Почему видео не на рутубе?
Не патриотично!
10:08:40 27-11-2024
Гость (09:54:51 27-11-2024) У нас ведь у Ютуба устарело оборудование и он больше не тяне... Уже выложили ВК. Ну хоть так
10:08:04 27-11-2024
Таки сколько будет стоить то?
Столько лишних слов и не какой конкретики. Настрой ведущей вообще радует
10:24:28 27-11-2024
Разве непонятно, что страна скатывается в гиперинфляцию по образу и подобию того, как это было при позднем СССР, а затем все 90-е?
11:09:37 27-11-2024
Гость (10:24:28 27-11-2024) Разве непонятно, что страна скатывается в гиперинфляцию по о... Скоро и назвал будет по подобию ссср
10:37:07 27-11-2024
Повышение во 2 квартале 2025 г за Гккал в 2 раза - вот бы зп так росли
11:20:21 27-11-2024
работаю в ООО бухгалтером в прошлом году в ноябре заплатили 8051 руб.
в этом году в ноябре заплатили 20336 руб. Вот и считайте на сколько тариф повысился и еще на сколько повысят.
11:39:13 27-11-2024
Гость (11:20:21 27-11-2024) работаю в ООО бухгалтером в прошлом году в ноябре заплатили ... Не надо врать! Нет таких з/п! Или дело в Вас и Вашем профессионализме.
Мы 3 года назад полгода искали вменяемого бухгалтера на 50 тыс.- едва наши!
11:45:08 27-11-2024
Гость (11:39:13 27-11-2024) Не надо врать! Нет таких з/п! Или дело в Вас и Вашем професс... разве я про З/П написала, по моему статья о повышении платы за отопление, я про это и писала, оплата за отопление выросла больше чем в два раза, вы не поняли сути моего поста.
13:38:04 27-11-2024
Гость (11:20:21 27-11-2024) работаю в ООО бухгалтером в прошлом году в ноябре заплатили ... В прошлом году мы вылили 5 литров горячей воды в ноябре, а в этом 100 литров горячей воды, на сколько повысился тариф?
12:00:26 27-11-2024
Постарел однако😳
13:29:18 27-11-2024
Все, что я понял из ролика "плата за отопление в квитанции-оптическая иллюзия"
15:03:25 27-11-2024
Алё, с какого перепуга плата за отопление так вдруг растёт? Дефицит угля в стране? Или что? У нас помоему социальное государство!!
18:10:12 27-11-2024
Алексей (15:03:25 27-11-2024) Алё, с какого перепуга плата за отопление так вдруг растёт? ... Ну вы даете стране угля. Это по-вашему так, а по-ихнему - КАПИТАЛИЗМ и точка.
19:09:23 27-11-2024
Холодков дает тепло? не верю
09:05:49 28-11-2024
чего не хватает, что бы все платили вовремя? денег у людей не хватает, порой даже на еду. вот чего не хватает. а еще совести не хватает у тех, кто устанавливает грабительские тарифы а одном из самых нищих регионов!
16:31:12 02-12-2024
Интересно, а как жить при температуре 20 градусов дома???