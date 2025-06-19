Это связано с обновлением правил расчета среднего заработка

19 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

С 1 сентября в России будут по-новому рассчитывать отпускные выплаты. Правила изменятся из-за обновления в формуле подсчета среднего заработка. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Методику измерения среднего дохода используют при начислении отпускных, выходных пособий и прочих выплат, которые зависят от среднего заработка. Теперь из расчета исключат все случаи освобождения от работы с сохранением заработной платы: например, больничные, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами.

То есть в таком случае средний заработок будет привязан к фактически отработанному времени.

"Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12", – объясняет заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Со слов эксперта, это позволит получить объективный средний показатель, даже если график работы не был общепринятым.

Юрист рекомендует работодателям заранее внести изменения во внутренние регламенты и локальные правовые акты, а также поменять шаблоны, по которым рассчитываются отпускные и выходные пособия.