Порядок расчета отпускных пособий изменят в России с 1 сентября
Это связано с обновлением правил расчета среднего заработка
19 июня 2025, 14:40, ИА Амител
С 1 сентября в России будут по-новому рассчитывать отпускные выплаты. Правила изменятся из-за обновления в формуле подсчета среднего заработка. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Методику измерения среднего дохода используют при начислении отпускных, выходных пособий и прочих выплат, которые зависят от среднего заработка. Теперь из расчета исключат все случаи освобождения от работы с сохранением заработной платы: например, больничные, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами.
То есть в таком случае средний заработок будет привязан к фактически отработанному времени.
"Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12", – объясняет заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Со слов эксперта, это позволит получить объективный средний показатель, даже если график работы не был общепринятым.
Юрист рекомендует работодателям заранее внести изменения во внутренние регламенты и локальные правовые акты, а также поменять шаблоны, по которым рассчитываются отпускные и выходные пособия.
14:49:59 19-06-2025
так в итоге в плюс работникам или нет
17:24:56 19-06-2025
Простыми словами - если много не болели, не брали дни за свой счет и прочее - то ничего практически не изменится. А если часто отсутствовали - то отпускные будут меньше, тк будут считаться только фактически отработанные дни.
19:24:06 19-06-2025
Всегда на минус. 100 500. Как выплату больничного сделали средний за предыдущие 24 месяца (это при такой инфляции!), потом подоходный ещё на него ввели. Так и теперь. Что интересно, больничный стали считать доходом и берут с него налог 13 %, но при расчёте отпускных он теперь не будет считаться. Ну тогда налог не берите! Да что тут говорить - сеньор Помидор всегда прав...
18:17:04 20-06-2025
Гость (17:24:56 19-06-2025) Простыми словами - если много не болели, не брали дни за сво... Так это всегда так и было. Ничего нового!