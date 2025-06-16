В России обновили формулу расчета среднего заработка

Теперь средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце

16 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, по которым будут определять средний заработок для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее постановление правительства "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" будет действовать до 1 сентября 2031 года.

В соответствии с новым порядком, чтобы определить средний месячный заработок для расчета пособия, нужно умножить средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в одном месяце.

При суммированном учете рабочего времени схема будет другой: средний почасовой заработок умноженный на среднее число рабочих часов в месяц.

Согласно действующему положению от 2007 года, для определения среднемесячного заработка необходимо умножить фактический средний дневной заработок на количество дней, подлежащих оплате.Ранее россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать максимальную пенсию. Так, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин пояснил, что за год можно получить десять пенсионных баллов. При этом официальный годовой заработок должен составлять 2,76 млн рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.