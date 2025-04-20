Порывистый ветер и дожди. О погоде в Алтайском крае 20 апреля

Воздух прогреется до +17 градусов

20 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

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В Алтайском крае 20 апреля установится прохладная сырая погода с сильным ветром, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю термометры покажут +5...+10 градусов, по западу потеплеет до +17. Также ожидаются небольшие, по северу и западу местами умеренные дожди. Ветер подует юго-западный, 13–18 м/с, порывы до 23 м/с, местами 25 м/с и более.

В Барнауле будет 8–10 градусов тепла и небольшой дождь во второй половине дня. Ветер также юго-западный, 13–18 м/с, в конце дня порывы до 23 м/с.