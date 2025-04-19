Вильфанд пообещал "несладкую" погоду жителям Алтайского края

Ожидаются осадки и усиление ветра

19 апреля 2025, 10:31, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Сложная погода прогнозируется в Сибири в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Сибири совсем несладко. Там была июльская температура, за 30 градусов переваливала. Сейчас там значительное понижение, температура будет ниже нормы на 4–8 градусов. Ночные температуры -3...-8 градусов. Дневные температуры +5...+8", – сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Алтайском крае также ожидается дождь и ветер до 24 м/с.

По его словам, "несладко" придется и жителям Урала, а вот в регионах Волги, напротив, будет тепло.

Ранее рассказали, когда на Алтай вернется тепло и как долго еще будет холодно.