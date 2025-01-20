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Слой льда и снега накроет Алтайский край перед морозами под -30 градусов

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе с 21 по 23 января

20 января 2025, 14:10, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru
Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидаются сильные осадки, метели и усиление ветра с 21 по 23 января. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют на территории края мокрый снег, а также снег с дождем в южных районах. 23 января местами возможны сильные осадки и метели. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 20-24 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица.

Также специалисты предупреждают о резком похолодании 23 января. Ночью температура воздуха опустится до -25 градусов. За сутки до этого, 22 января, минимальная температура составит всего -5 градусов.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Musik

14:24:04 20-01-2025

класс. давайте еще воду отрубим им.

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Гость

15:04:39 20-01-2025

Musik (14:24:04 20-01-2025) класс. давайте еще воду отрубим им.... она сама отрубится

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Сибирячка

10:49:51 21-01-2025

Мы сибиряки, для нас это не мороз. А воды не будет снега растопим. Нас не напугаешь...

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Гость

13:25:31 21-01-2025

хорошо вам сибирикам

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