Слой льда и снега накроет Алтайский край перед морозами под -30 градусов
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе с 21 по 23 января
20 января 2025, 14:10, ИА Амител
Метель в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае ожидаются сильные осадки, метели и усиление ветра с 21 по 23 января. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют на территории края мокрый снег, а также снег с дождем в южных районах. 23 января местами возможны сильные осадки и метели. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 20-24 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица.
Также специалисты предупреждают о резком похолодании 23 января. Ночью температура воздуха опустится до -25 градусов. За сутки до этого, 22 января, минимальная температура составит всего -5 градусов.
14:24:04 20-01-2025
класс. давайте еще воду отрубим им.
15:04:39 20-01-2025
Musik (14:24:04 20-01-2025) класс. давайте еще воду отрубим им.... она сама отрубится
10:49:51 21-01-2025
Мы сибиряки, для нас это не мороз. А воды не будет снега растопим. Нас не напугаешь...
13:25:31 21-01-2025
хорошо вам сибирикам