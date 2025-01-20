Слой льда и снега накроет Алтайский край перед морозами под -30 градусов

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе с 21 по 23 января

20 января 2025, 14:10, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидаются сильные осадки, метели и усиление ветра с 21 по 23 января. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют на территории края мокрый снег, а также снег с дождем в южных районах. 23 января местами возможны сильные осадки и метели. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 20-24 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица.

Также специалисты предупреждают о резком похолодании 23 января. Ночью температура воздуха опустится до -25 градусов. За сутки до этого, 22 января, минимальная температура составит всего -5 градусов.