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Поселок таунхаусов построят в Белокурихе

Работы планируют завершить в следующем году

25 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В августе в Белокурихе начнут строить поселок таунхаусов, сообщает "Толк".

Проект уже готов, его реализует барнаульский застройщик "Созидание".

Поселок разместится на ул. Чернявского. В нем будет 22 таунхауса со встроенными гаражами, а также отдельными входами и выходами во двор.

Здания будут из кирпича, а фасады – из дерева и камня. Внутри – окна в пол, чистовая отделка, котельные, прилегающую территорию благоустроят, озеленят и заасфальтируют проезды.

Строительство хотят завершить в следующем году. Продажа таунхаусов будет вестись через банковские счета эскроу.

Застройщик при этом не исключает и дальнейшую застройку города жильем.

Алтайский край недвижимость Хорошие новости Белокуриха

Комментарии 3

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читатель

10:04:40 25-07-2023

здравствуйте!А что такое таун,хаус,эксроу?Неужели русский язык такой бедный,что вы перешли на английский язык?Вы в курсе,что идёт борьба с "иностранщиной"в русском языке?

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Гость

10:44:55 25-07-2023

таунхаусом принято называть малоэтажный (обычно в два-три этажа) дом, примыкающий боковыми стенами к другим жилым зданиям, как правило, того же типа. имеет отдельный вход и небольшой (1-4 сотки) прилегающий к дому участок земли. . проще и быстрее сказать танхаус чем все это выговорить

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Гость

12:21:47 25-07-2023

Гость (10:44:55 25-07-2023) таунхаусом принято называть малоэтажный (обычно в два-три э... двухэтажный барак. вот ивсё

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