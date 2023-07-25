Поселок таунхаусов построят в Белокурихе

Работы планируют завершить в следующем году

25 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В августе в Белокурихе начнут строить поселок таунхаусов, сообщает "Толк".

Проект уже готов, его реализует барнаульский застройщик "Созидание".

Поселок разместится на ул. Чернявского. В нем будет 22 таунхауса со встроенными гаражами, а также отдельными входами и выходами во двор.

Здания будут из кирпича, а фасады – из дерева и камня. Внутри – окна в пол, чистовая отделка, котельные, прилегающую территорию благоустроят, озеленят и заасфальтируют проезды.

Строительство хотят завершить в следующем году. Продажа таунхаусов будет вестись через банковские счета эскроу.

Застройщик при этом не исключает и дальнейшую застройку города жильем.