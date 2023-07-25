Поселок таунхаусов построят в Белокурихе
Работы планируют завершить в следующем году
25 июля 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В августе в Белокурихе начнут строить поселок таунхаусов, сообщает "Толк".
Проект уже готов, его реализует барнаульский застройщик "Созидание".
Поселок разместится на ул. Чернявского. В нем будет 22 таунхауса со встроенными гаражами, а также отдельными входами и выходами во двор.
Здания будут из кирпича, а фасады – из дерева и камня. Внутри – окна в пол, чистовая отделка, котельные, прилегающую территорию благоустроят, озеленят и заасфальтируют проезды.
Строительство хотят завершить в следующем году. Продажа таунхаусов будет вестись через банковские счета эскроу.
Застройщик при этом не исключает и дальнейшую застройку города жильем.
10:04:40 25-07-2023
здравствуйте!А что такое таун,хаус,эксроу?Неужели русский язык такой бедный,что вы перешли на английский язык?Вы в курсе,что идёт борьба с "иностранщиной"в русском языке?
10:44:55 25-07-2023
таунхаусом принято называть малоэтажный (обычно в два-три этажа) дом, примыкающий боковыми стенами к другим жилым зданиям, как правило, того же типа. имеет отдельный вход и небольшой (1-4 сотки) прилегающий к дому участок земли. . проще и быстрее сказать танхаус чем все это выговорить
12:21:47 25-07-2023
Гость (10:44:55 25-07-2023) таунхаусом принято называть малоэтажный (обычно в два-три э... двухэтажный барак. вот ивсё