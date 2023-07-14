Стадион в Белокурихе ждет масштабное обновление почти на 50 млн рублей

Виктор Томенко отметил, что спортивная площадка жителям города необходима

14 июля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: t.me / tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в Белокурихе планируют провести масштабную реконструкцию местного стадиона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Белокурихе осмотрели с главой города Константином Базаровым, депутатами городского совета и директорами наших крупнейших санаториев стадион, который нуждается в реконструкции", – рассказал глава региона.

На проведение работ потребуется около 50 млн рублей. В проект планируют включить беговые дорожки, волейбольную площадку, поле для мини-футбола и многое другое.

Глава региона добавил, что стадион нужен жителям города, а краевые власти постараются помочь городу из бюджета по мере готовности проекта. По словам Томенко, городские власти и руководители санаториев также готовы оказать помощь.