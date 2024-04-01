НОВОСТИКультура

Посещаемость культурных учреждений не снизилась после теракта в "Крокусе"

Небольшое снижение наблюдается с концертами

01 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Театральны занавес / Фото: pxhere.com
Театральны занавес / Фото: pxhere.com

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, что резкого снижения посещаемости учреждений культуры после теракта в "Крокусе" не произошло. Ее слова передает ТАСС.

"Резкого спада мы не ощутили. По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи - из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются", - сказала Любимова.

Она добавила, что существует отработанная система возврата билетов. В некоторых учреждениях и регионах она может меняться, однако никаких нововведений в министерстве не обсуждалось.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека, среди них 10 детей. 

культура
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:26:45 01-04-2024

Пока жареный петух...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А знаете,

22:31:37 01-04-2024

мы вам верим!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров