Пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта вырастет на 20% с 1 июля 2024 года

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

28 ноября 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 1 июля 2024 года государственную пошлину за выдачу биометрического загранпаспорта – она вырастет сразу на 20%, с 5 до 6 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Этот же закон увеличит пошлину за выдачу загранпаспорта для детей до 14 лет – 2,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, подписанный президентом документ увеличивает сбор за выдачу проездного документа беженца или регистрацию иностранца по месту жительства – теперь за эти манипуляции придется платить 420 рублей вместо 320. Стоимость выдачи или продления срока действия визы для посещения РФ поднялась с 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей. Также увеличили пошлину за выдачу визы для многократного пересечения границы – с 1600 до 1920 рублей.

Самый дорогой сбор в этой сфере – за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Он подорожает с 10 до 12 тысяч рублей. Выдача разрешения на работу иностранцам или лицам без паспорта, а также пошлина за прием в гражданство и выход из него увеличится с 3,5 тысячи до 4,2 тысячи рублей.