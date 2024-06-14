Position № 2. Кай Метов выступит в Барнауле

На концерте зрители услышат все лучшие песни артиста, а также откроют для себя знаменитого певца во всех многогранных проявлениях его таланта

14 июня 2024, 07:04, ИА Амител

Заслуженный артист России Кай Метов 26 ноября выступит в театре драмы в Барнауле. На концерте зрители услышат все лучшие песни артиста, а также откроют для себя знаменитого певца во всех многогранных проявлениях его таланта: как высококлассного пианиста, автора проникновенных баллад, яркого шоумена и, конечно, звезду эстрады первой величины.

Кай Метов занимался музыкой с детства. В 1993 году вышел дебютный альбом исполнителя под названием Position № 2, а одноименная песня стала его хитом. В 1995 году программа "Акула пера" отметила Метова как самого многотиражного артиста России.

Метов известен и как композитор: в 2003 году он написал песню "Роза чайная", которую исполнил дуэт Филиппа Киркорова и Маши Распутиной. Произведение приобрело большую популярность.

Сейчас Кай Метов – успешный и узнаваемый артист. Он повзрослел, но продолжает давать концерты, участвовать в проектах коллег и сочинять музыку. Совсем недавно Кай стал финалистом популярного телепроекта "Суперстар", в котором часто представал перед публикой в совершенно неожиданных амплуа.