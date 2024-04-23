Барнаулец пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон"

Горожанин призвал хозяев убирать за своими питомцами

23 апреля 2024, 15:21, ИА Амител

Женщина с собакой / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на женщину, которая выгуливает собаку и грубо отвечает на замечания. Его слова приводит "Черное и Белое Барнаул".

"Женщина на фото три раза в день выгуливает своего пса, который валит как слон. На мое замечание, чтобы убрать за собакой, она мне ответила, что администрация Ленинского района им не предоставила место для приема фекалий, и послала на три буквы", – рассказал местный житель.

Горожанин призвал собаководов убирать за питомцами во время прогулок.

Ранее в Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных.