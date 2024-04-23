Барнаулец пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон"
Горожанин призвал хозяев убирать за своими питомцами
23 апреля 2024, 15:21, ИА Амител
Женщина с собакой / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на женщину, которая выгуливает собаку и грубо отвечает на замечания. Его слова приводит "Черное и Белое Барнаул".
"Женщина на фото три раза в день выгуливает своего пса, который валит как слон. На мое замечание, чтобы убрать за собакой, она мне ответила, что администрация Ленинского района им не предоставила место для приема фекалий, и послала на три буквы", – рассказал местный житель.
Горожанин призвал собаководов убирать за питомцами во время прогулок.
Ранее в Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных.
15:31:21 23-04-2024
Мал кто убирает! Даже интеллигенция не убирает за своими питомцами!
18:06:53 23-04-2024
Гость (15:31:21 23-04-2024) Мал кто убирает! Даже интеллигенция не убирает за своими пит... в нашем дворе убирают все местные, кроме понаехавших в центр мамаш, которые заводят своих чад погадить рядом с памятником архитектуры.
15:33:06 23-04-2024
Зачем лицо замазали. пусть бы все соседи видели, благодаря кому, их дети не могут на травку выйти, ибо засрано все вот такими засранками
15:38:53 23-04-2024
Редкое исключение ответственность проявляют за своих питомцев!
15:39:11 23-04-2024
Кстати, а за слонами как убирают?
15:46:39 23-04-2024
Гость (15:39:11 23-04-2024) Кстати, а за слонами как убирают?... лопатой
15:40:53 23-04-2024
Странно... не предоставила администрация. Ну из под себя-то она же куда-то складирует!
15:42:12 23-04-2024
Просто взять и хлебальником на тыкать в это дерьмо собачье
08:29:20 24-04-2024
Гость (15:42:12 23-04-2024) Просто взять и хлебальником на тыкать в это дерьмо собачье... Звоните догхантерам
08:41:26 24-04-2024
Гость (08:29:20 24-04-2024) Звоните догхантерам ... А причём здесь собака, если у женщины мозги отсутствуют. Вызывайте участкового.
15:48:29 23-04-2024
Собрать и на ручку двери в квартиру повесить, а лучше помазать.
15:56:20 23-04-2024
У меня у самого собака, всегда убираю.
Но часто бывает и наоборот - отвернут морду лица и стоят.
У нас таких учат так, это гавно - под двери квартиры.
15:56:44 23-04-2024
Некоторые так любят своих животных что ненавидят окружающих людей.
16:18:41 23-04-2024
благодаря кому, их дети не могут на травку выйти---- ну насмешили вы со своими детьми😁 а вы за ними убираете - бутылки, фантики бесконечные, куски упавшие от всего, что жрется на улице? А если приспичит кого - то за куст, отряхнулись и дальше побрели! Вот в юбилейном, например, собачье г... еще разглядеть нужно среди мусора от ваших прогулок))
16:33:18 23-04-2024
Гость (16:18:41 23-04-2024) благодаря кому, их дети не могут на травку выйти---- ну насм... Полностью поддерживаю - надо наоборот! Пусть мусор изредка выглядывает из ровного слоя собачьих говн!! Барнаул - для собак! Люди - вон с газонов!!
16:40:48 23-04-2024
Гость (16:18:41 23-04-2024) благодаря кому, их дети не могут на травку выйти---- ну насм... Зоошиза как всегда- что дети. что псины- для нее равнозначно!
18:05:00 23-04-2024
Гость (16:18:41 23-04-2024) благодаря кому, их дети не могут на травку выйти---- ну насм... Вот - вот! В прошлом году иду по Молодёжной - Красноармейскому, там где сквер и очень красивые цветочки цветут. Смотрю бабка с внуком лет 7 пристраиваются к этим цветочкам . Я думала сорвать хотят, собралась им замечание сделать. А внучок спускает штаны, достаёт свой прибор и пи - пи - пи прямо на цветочки и это в присутствии кучи людей, там остановка автобусная и газетный киоск. Ну ни стыда ни совести, ни жалости цветы портить. Я, конечно и сказала, что это ну супер не хорошо(а недалеко кафе и туда пускают в туалет), но зачем, цветы орошить интереснее. Бабка тоже меня послала, с по поведению пацана, поняла, что он так всегда делает
16:25:04 23-04-2024
Окна выходят на сквер. Рано утром выгуливают питомцев. Довольно часто видно, что владельцы ходят с полиэтиленовыми мешочками, тут же собирают кучки в тару. Причем преимущественно хозяева молодежь. И девушки, и парни. Новое поколение отзывается на экологические тенденции. Октябрьский район.
16:41:05 23-04-2024
Гость (16:25:04 23-04-2024) Окна выходят на сквер. Рано утром выгуливают питомцев. Довол... Врать не хорошо.
16:56:33 23-04-2024
Гость (16:41:05 23-04-2024) Врать не хорошо. ... Пустырь между домами - постоянно ходят с собаками и постоянно убирают в мешочки (Молодежная / Красноармейский). Что в этом такого удивительного?
17:07:32 23-04-2024
Гость (16:41:05 23-04-2024) Врать не хорошо. ... С чего вы решили, что вру? Или вы хозяйка пса- слона, срущего где попало? Ищете оправдания своему гадкому поведению?
18:08:39 23-04-2024
Гость (16:25:04 23-04-2024) Окна выходят на сквер. Рано утром выгуливают питомцев. Довол... странно, что вас минусят. у нас тоже все убирают.
видимо, это местные живодеры яд свой выплескивают таким образом.
17:28:55 23-04-2024
Администрация Ленинского района, устройте площадку для выгула и поставьте камеру. Чтобы тетка приводила пса строго на это специальное место и потом под камерой убирала кучку. Иначе административный штраф. Или она ждёт, что после её собаки экскременты с места выгула будет убирать кто-то другой? Кто именно?
08:54:16 24-04-2024
Гость (17:28:55 23-04-2024) Администрация Ленинского района, устройте площадку для выгул... В парке Целинников есть площадка для собак, со специальной урной для пакетиков и тренажёрами для собак. Называется "Чита" (не пойму, что имеется в виду, то ли город, то ли животное гепард (Cheetah). Ни разу не видел собачников на этой площадке, зато вокруг, по всему парку- пруд пруди. Без мешочков, разумеется.
17:45:51 23-04-2024
Обязанность убрать за своим псом независимо от того, где скажем так намусорил, установлена законом о содержании дамошних животных уже очень давно, и тут ничего не изменилось. Большинство владельцев собак люди адекватные и за своими питомцами убирают. Я в том числе. Если в доме 15 собак, а убирают только за 14, то из-за одного раздолбая территория вокруг дома будет плотно заминирована менее чем за месяц. И что, виноваты все собачники? Скажу более, гуляя с псом утром ещё до выхода дворников, я во всей красе наблюдаю, что оставляют после себя с вечера во дворах, на газона и особенно детских площадках жители. ЭТО УМОЗАТМЕВАЮЩЕ! И это каждый день! Давайте все и сразу убирать за собой, своими детьми и питомцами, и будет всем счастье. Чисто там, где не мусорят.
17:48:50 23-04-2024
Её бы саму в эту кучу посадить надо.
17:53:41 23-04-2024
администрация Ленинского района им не предоставила место для приема фекалий---------
пусть старая перечница это "добро" домой забирает. нашла проблему. это раз. и два. сколько денег она готова платить за каждые 10 грамм кала своего блоховоза? или начнет орать, что пенсия маленькая?
20:18:49 23-04-2024
Давайте все и сразу убирать за собой, своими детьми----- ну вы мечтатель) чтобы вот эти вот злобные особи убирали фантики и бутылки за своими детьми?! Тогда дворники городу будут не нужны🤣
22:21:43 23-04-2024
Даже интеллигенция не убирает за своими питомцами!
ХА ХА ХА.
Интеллигенция? В Барнауле?))))
07:14:55 24-04-2024
Законы есть, но кто контролирует их исполнение. В парке лесная сказка висит табличка, выгул собак запрещён, катание на велосипедах запрещено,.... Никто не обращает внимание на это. Любители собак, выгуливают собак. Катаются на велосипедах, для чего написали запрет не понятно, если нет контроля, всё бесполезно.
09:13:48 24-04-2024
ФЗ об ответственном обращение с животными, ФЗ о охране окружающей среды. Заявление в Администрацию, Роспотребнадзор (Санэпидемнадзор) Отходы опасные для окружающей среды и человека. Штрафов на сотню тыс будет.
14:49:34 24-04-2024
Гость (17:45:51 23-04-2024) Обязанность убрать за своим псом независимо от того, где ска... Все правильно.Одна собачка за месяц,гуляя три раза в день,оставляет 90-93кучки,а за зиму?,весной выйти невозможно,обязательно на кучку наступишь,даже на пешеходной дорожке.