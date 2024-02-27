Выступление главы государства перед парламентом станет 19-м по счету

27 февраля 2024, 12:10, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В конце февраля президент Владимир Путин обратится с посланием к парламенту страны – Федеральному собранию. В этот раз выступление главы государства выпадает на избирательную кампанию и станет 19-м по счету. Присутствовать на нем будут первые лица страны – члены Совета Федерации, руководители ведомств, депутаты Госдумы и другие политики. Как пройдет послание Владимира Путина и где его можно посмотреть – рассказываем.

Когда Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию?

Выступление президента запланировано на четверг, 29 февраля. Ориентировочно – на 12:00 по московскому времени.

Где можно посмотреть послание президента Федеральному собранию?

Трансляция выступления президента будет доступна на Первом канале и телеканале "Россия 1". Текстовую трансляцию также будут вести СМИ, в том числе портал amic.ru.

Сколько продлится послание президента?

Предварительно, мероприятие продлится час. Но если президент не уложится в эти рамки, его могут продлить. В прошлом году, например, выступление заняло 1 час 45 минут.

О чем может сказать Путин во время послания?

Содержание выступления всегда держится в секрете и никем не анонсируется. Но кое-какие заявления по этому поводу от официальных лиц все же были. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что, учитывая "такой ответственный и очень сложный этап развития, президент даст оценку происходящему, специальной военной операции, международной ситуации и видение того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше".

"Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит ей", – отмечал Песков.

При этом сам Путин ранее говорил, что перед оглашением могут быть сформулированы и согласованы новые меры поддержки семей.

"Это не просто разговор, это постановка задач, которые мы стремимся развивать и добиваться их решения. С учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие шесть лет", – сообщал Путин.

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что Владимир Путин во время выступления затронет ряд тем, которые станут программными в его избирательной кампании. По их словам, послание будет отличаться далеким горизонтом очерченных планов и даст ответ на вопрос, как Россия будет развиваться в ближайшие 6-10 лет.



Президент уже начал подготовку к оглашению послания Федеральному собранию, отмечал ранее Дмитрий Песков. По его словам, он будет готовиться к нему в понедельник, во вторник и в среду. Пресс-секретарь рассказывал, что глава государства лично работает над текстом выступления, процесс подготовки "весьма напряженный", и "тот текст, который выходит, – это текст президентский", отмечал он.

Послание президента Федеральному собранию – это вообще что?

Послание главы государства Федеральному собранию – ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В ходе него президент дает оценку положения дел в стране, определяет основные направления внутренней и внешней политики, цели и приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.