СМИ: Путин обнародует свою предвыборную программу в послании Федеральному собранию

В послании Путин обозначит основные тезисы — речь будет содержать основные идеи по дальнейшему развитию страны

14 февраля 2024, 19:03, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обнародует свою предвыборную программу в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на собственный источник в избирательном штабе главы государства.

В послании Путин обозначит основные тезисы своей предвыборной программы – речь будет содержать основные идеи по дальнейшему развитию страны.

Послание намечено на 27-28 февраля. Такие даты значатся в графиках большинства губернаторов. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл несколько иные сроки – по его словам, мероприятие пройдет с конца февраля по начало марта.