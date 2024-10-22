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После цыганской свадьбы 14 человек заболели корью в России

Роспотребнадзор следит за ситуацией

22 октября 2024, 19:15, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254
Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

В Перми после цыганской свадьбы было зафиксировано 14 случаев заболевания корью. Об этом сообщила администрация Пермского округа.

С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из которых 10 были подтверждены лабораторно. Девять случаев было зафиксировано в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми, а четыре – в деревне Федотово Пермского муниципального округа.

Кроме того, в поселке Чапаевском корь обнаружили у гражданки России, которая работает в местном магазине, пишет РИА Новости.

"Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области. Распространению инфекции способствовало тесное общение на цыганской свадьбе, а также отсутствие у заболевших прививок от кори", – говорится в сообщении.

Во вторник в краевом Роспотребнадзоре сообщили о регистрации в Пермском крае очага коревой инфекции среди цыганского населения в октябре.

"Был проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию по эпидемическим показаниям", – добавили в ведомстве.

медицина

Комментарии 4

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Гость

20:43:07 22-10-2024

После цыганской свадьбы 14 человек заболели корью в России.
Цыгане людей заразили корью?

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Гость

02:35:29 23-10-2024

справедливая кара антипрививочным мамашкам

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Гость

09:13:57 23-10-2024

Гость (02:35:29 23-10-2024) справедливая кара антипрививочным мамашкам... Во-первых, дети не виноваты, что у них мамаши отбитые. Во-вторых, страдать будут не только антипри. Есть люди, в том числе и дети, с реальными медотводами, и они-то точно ни в чем не виноваты. В-третьих, вы сами-то ревакцинированы? А то детская прививка от кори - отнюдь не гарантия пожизненного иммунитета. А контагиозность кори - 90%. Так что увы, прилетит всем.

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Мусик

09:19:34 23-10-2024

корь у взрослых? обалдеть...

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