После цыганской свадьбы 14 человек заболели корью в России.

Роспотребнадзор следит за ситуацией

22 октября 2024, 19:15, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

В Перми после цыганской свадьбы было зафиксировано 14 случаев заболевания корью. Об этом сообщила администрация Пермского округа.

С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из которых 10 были подтверждены лабораторно. Девять случаев было зафиксировано в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми, а четыре – в деревне Федотово Пермского муниципального округа.

Кроме того, в поселке Чапаевском корь обнаружили у гражданки России, которая работает в местном магазине, пишет РИА Новости.

"Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области. Распространению инфекции способствовало тесное общение на цыганской свадьбе, а также отсутствие у заболевших прививок от кори", – говорится в сообщении.

Во вторник в краевом Роспотребнадзоре сообщили о регистрации в Пермском крае очага коревой инфекции среди цыганского населения в октябре.