После цыганской свадьбы 14 человек заболели корью в России
Роспотребнадзор следит за ситуацией
22 октября 2024, 19:15, ИА Амител
В Перми после цыганской свадьбы было зафиксировано 14 случаев заболевания корью. Об этом сообщила администрация Пермского округа.
С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из которых 10 были подтверждены лабораторно. Девять случаев было зафиксировано в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми, а четыре – в деревне Федотово Пермского муниципального округа.
Кроме того, в поселке Чапаевском корь обнаружили у гражданки России, которая работает в местном магазине, пишет РИА Новости.
"Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области. Распространению инфекции способствовало тесное общение на цыганской свадьбе, а также отсутствие у заболевших прививок от кори", – говорится в сообщении.
Во вторник в краевом Роспотребнадзоре сообщили о регистрации в Пермском крае очага коревой инфекции среди цыганского населения в октябре.
"Был проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию по эпидемическим показаниям", – добавили в ведомстве.
20:43:07 22-10-2024
После цыганской свадьбы 14 человек заболели корью в России.
Цыгане людей заразили корью?
02:35:29 23-10-2024
справедливая кара антипрививочным мамашкам
09:13:57 23-10-2024
Гость (02:35:29 23-10-2024) справедливая кара антипрививочным мамашкам... Во-первых, дети не виноваты, что у них мамаши отбитые. Во-вторых, страдать будут не только антипри. Есть люди, в том числе и дети, с реальными медотводами, и они-то точно ни в чем не виноваты. В-третьих, вы сами-то ревакцинированы? А то детская прививка от кори - отнюдь не гарантия пожизненного иммунитета. А контагиозность кори - 90%. Так что увы, прилетит всем.
09:19:34 23-10-2024
корь у взрослых? обалдеть...