СМИ: эффективность антибиотиков стремительно снижается

К 2050 году из-за резистентности бактерий могут пострадать десятки миллионов человек

21 октября 2024, 13:41, ИА Амител

Лекарственные препараты / Фото: unsplash.com / Myriam Zilles

Ученые заявили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Как сообщает Bild, об этом сказал президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.

"Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина", – сказал он.

Авторы публикации считают, что эффективность антибиотиков снижается из-за двух основных факторов. Это бесконтрольное потребление антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний, а также выросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок.

Отмечается, что антибиотики часто назначают без должного контроля, даже когда в них нет необходимости. В конечном счете антибиотикорезистентные микроорганизмы могут вызвать новые вспышки инфекции: к 2050 году от них могут пострадать десятки миллионов человек.

Ранее в России утвердили план мероприятий на 2025-2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России. По подсчетам экспертов, к 2050 году около 10 млн человек в мире будут умирать из-за нерационального применения антибиотиков.