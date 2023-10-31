После информации о проверке Хасбик поменял описание профиля в запрещенной соцсети

Ссылка больше не ведет на телеграм-канал с призывами

31 октября 2023, 19:36, ИА Амител

Кадр из видео

Блогер Хасбик после информации о проверке Генпрокуратуры изменил описание своего профиля в социальной сети. Об этом сообщает Mash.

Ранее в профиле Хасбика была ссылка на телеграм-канал, в котором была опубликована картинка со словами "Мы против еврейских беженцев" с призывами не сдавать им квартиры и не обслуживать. Также в канале размещалась и другая подобная информация.

Теперь, как отмечает Mash, ссылку заменили. В канале по новой ссылке никаких призывов уже нет.