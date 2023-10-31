После информации о проверке Хасбик поменял описание профиля в запрещенной соцсети
Ссылка больше не ведет на телеграм-канал с призывами
31 октября 2023, 19:36, ИА Амител
Кадр из видео
Блогер Хасбик после информации о проверке Генпрокуратуры изменил описание своего профиля в социальной сети. Об этом сообщает Mash.
Ранее в профиле Хасбика была ссылка на телеграм-канал, в котором была опубликована картинка со словами "Мы против еврейских беженцев" с призывами не сдавать им квартиры и не обслуживать. Также в канале размещалась и другая подобная информация.
Теперь, как отмечает Mash, ссылку заменили. В канале по новой ссылке никаких призывов уже нет.
08:06:43 01-11-2023
кто это?