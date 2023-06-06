После избиения подростка из-за вейпа на Алтае возбудили уголовное дело

Оказалось, что девайс принадлежал потерпевшему

06 июня 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, избившего школьника из-за электронной сигареты. Об этом сообщили в региональном СК.

Оказалось, что вейп принадлежал 13-летнему пострадавшему. Агрессор отнял девайс, но владелец вернул его себе и попался на глаза отцу. Тот забрал у него электронную сигарету.

Старшекласснику это не понравилось, за что он избил парня в туалете.

Видеозапись случившегося попала на видео. В отношении 16-летнего парня возбудили дело по статье "Грабеж".