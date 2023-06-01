Старшеклассник избил школьника из-за вейпа в Республике Алтай
Парень попался отцу и тот отобрал гаджет
01 июня 2023, 15:31, ИА Амител
Кадр из видео
Драка произошла в школьном туалете в Республике Алтай. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам местных жителей, причиной конфликта стал вейп. Школьник взял его у 17-летнего ученика, но попался отцу. Родитель отобрал электронную сигарету.
Хозяин "электронки" даже не стал слушать должника и избил его в туалете на глазах у очевидцев.
Видеоролик потасовки попал в социальные сети. Правоохранители начали проверку по данному факту.
17:18:26 01-06-2023
Взял, ага, это называется украл. За это и получил. Хотя я за тотальный запрет вейпов и уголовное наказание для их курящих