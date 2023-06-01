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Старшеклассник избил школьника из-за вейпа в Республике Алтай

Парень попался отцу и тот отобрал гаджет

01 июня 2023, 15:31, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Драка произошла в школьном туалете в Республике Алтай. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам местных жителей, причиной конфликта стал вейп. Школьник взял его у 17-летнего ученика, но попался отцу. Родитель отобрал электронную сигарету.

Хозяин "электронки" даже не стал слушать должника и избил его в туалете на глазах у очевидцев.

Видеоролик потасовки попал в социальные сети. Правоохранители начали проверку по данному факту.

Алтай Происшествия

Комментарии 1

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Гость

17:18:26 01-06-2023

Взял, ага, это называется украл. За это и получил. Хотя я за тотальный запрет вейпов и уголовное наказание для их курящих

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