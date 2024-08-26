После пожара на Омском НПЗ госпитализировали семь человек

Один из них находится в тяжелом состоянии

26 августа 2024, 21:01, ИА Амител

Пожар на Омском НПЗ / Фото: "Инцидент Омск"

Семь человек госпитализировали после возгорания на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), состояние одного из них оценивается как тяжелое. Об этом рассказал губернатор Омской области в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас работа пожарных команд продолжается. С каждым пострадавшим работают врачи, им оказывают необходимую помощь.

Напомним, что сильный хлопок раздался днем в районе Нефтяников в Омске. Выяснилось, что причиной послужило возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.