После разрушения Каховской ГЭС под угрозой затопления 14 населённых пунктов

Уровень воды продолжает подниматься до 10 метров

06 июня 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: кадр из видео

После частичного разрушения Каховской ГЭС в зоне возможного подтопления находятся 14 населённых пунктов, где проживают 22 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью после нескольких попаданий при обстреле снесло верхнюю часть ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия. Сразу начал подниматься уровень воды – в результате нерегулируемого сброса воды. Обстрелы, предположительно, наносились из РСЗО "Ольха". Сама дамба Каховского водохранилища не разрушена.

По последним данным от экстренных служб Херсонской области, в Новой Каховке вода продолжает подниматься до 10 метров, в других населённых пунктах – до восьми метров. Отмечается, что высокий уровень воды продержится около 72 часов.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал катастрофой разрушение Каховской ГЭС.