После стрельбы в австрийской школе госпитализировали почти 30 человек

Многие находятся в тяжелом состоянии

10 июня 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: camilo jimenez / unsplash.com

По меньшей мере 28 человек госпитализированы после стрельбы в школе в австрийском городе Грац, большая часть из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Kronen Zeitung.

"Состояние как минимум четырех пострадавших издание характеризует как крайне тяжелое, некоторые из них получили огнестрельные ранения в голову", – пишет агентство.

Конкретных данных о личности преступника нет. Некоторые называют стрелка учеником школы, другие – бывшим учеником. Мотивы его действий пока не установлены. Стрелявшего нашли мертвым.

Напомним, в результате стрельбы погибло не менее 11 человек. Местная полиция в соцсети X указала, что всех людей из школы эвакуировали, опасности больше нет.