После стрельбы в австрийской школе госпитализировали почти 30 человек
Многие находятся в тяжелом состоянии
10 июня 2025, 20:00, ИА Амител
По меньшей мере 28 человек госпитализированы после стрельбы в школе в австрийском городе Грац, большая часть из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Kronen Zeitung.
"Состояние как минимум четырех пострадавших издание характеризует как крайне тяжелое, некоторые из них получили огнестрельные ранения в голову", – пишет агентство.
Конкретных данных о личности преступника нет. Некоторые называют стрелка учеником школы, другие – бывшим учеником. Мотивы его действий пока не установлены. Стрелявшего нашли мертвым.
Напомним, в результате стрельбы погибло не менее 11 человек. Местная полиция в соцсети X указала, что всех людей из школы эвакуировали, опасности больше нет.
20:44:46 10-06-2025
Райский сад, такой райский сад.