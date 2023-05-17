Последние звонки в школах Барнаула состоятся раньше обычного

23 мая в 87 барнаульских школах состоятся торжественные линейки, классные часы и концерты

17 мая 2023, 16:25, ИА Амител

Последний звонок в Барнаульской школе / Фото из архива amic.ru

Последние звонки для выпускников школ Барнаула в 2023 году пройдут раньше обычного – во вторник, 23 мая. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В этот же день в 87 барнаульских школах состоятся торжественные линейки, классные часы, концерты. Некоторые и них посетят представители администрации краевой столицы и депутаты Барнаульской гордумы.

Отметим, что столь раннее окончание учебного года связано с началом ГИА. В частности, у девятиклассников оно начнётся уже 24 мая, а у выпускников школ – 26 мая.

Власти подчёркивают, что мероприятия состоятся с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической, а также антитеррористической безопасности.