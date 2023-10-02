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Последний шанс. Виктория Боня рассказала, что заморозила яйцеклетки

Блогер надеется на то, что в будущем благодаря этому она сможет родить сына

02 октября 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: victoriabonya
Фото: victoriabonya

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что она заморозила яйцеклетки в Москве. Пост об этом инфлюэнсер опубликовала в соцсетях. 

Боня рассказала, что во время поездки в Москву она полностью проверила свой организм, а также решила заморозить яйцеклетки.

"В моем возрасте, конечно, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет", – сказала блогер.

При этом она выразила надежду на то, что здоровый образ жизни в будущем позволит ей родить сына.

Ранее сообщалось, что яйцеклетки заморозила Анна Семенович. 

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Комментарии 2

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Гость

13:37:27 03-10-2023

Отложила яиц, что бы потом вылупились побольше эскортниц.

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Светлана

17:04:07 03-10-2023

Для кого эта столь ценная информация?

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