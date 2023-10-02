Блогер надеется на то, что в будущем благодаря этому она сможет родить сына

02 октября 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: victoriabonya

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что она заморозила яйцеклетки в Москве. Пост об этом инфлюэнсер опубликовала в соцсетях.

Боня рассказала, что во время поездки в Москву она полностью проверила свой организм, а также решила заморозить яйцеклетки.

"В моем возрасте, конечно, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет", – сказала блогер.

При этом она выразила надежду на то, что здоровый образ жизни в будущем позволит ей родить сына.

Ранее сообщалось, что яйцеклетки заморозила Анна Семенович.