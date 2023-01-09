Последствия пожара в барнаульском ТЦ «Успех». Фоторепортаж

С огнём пожарные боролись всю ночь

09 января 2023, 10:45, Никита Черников

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь на 9 января в барнаульском ТЦ «Успех» загорелся склад автомобильной резины. Площадь пожара на момент локализации составила около 500 квадратных метров. Открытое горение потушили уже рано утром. Пострадал один человек — боец пожарной охраны. Что стало причиной случившегося — выясняют специалисты. А дорожники тем временем устраняют застой воды, образовавшийся из-за тушения огня.

Последствия пожара — в фоторепортаже amic.ru.























































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru