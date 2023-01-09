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Последствия пожара в барнаульском ТЦ «Успех». Фоторепортаж

С огнём пожарные боролись всю ночь

09 января 2023, 10:45, Никита Черников

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь на 9 января в барнаульском ТЦ «Успех» загорелся склад автомобильной резины. Площадь пожара на момент локализации составила около 500 квадратных метров. Открытое горение потушили уже рано утром. Пострадал один человек — боец пожарной охраны. Что стало причиной случившегося — выясняют специалисты. А дорожники тем временем устраняют застой воды, образовавшийся из-за тушения огня.

Последствия пожара — в фоторепортаже amic.ru.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

 

Комментарии 6

  • а где фоторепортаж?
    09 января, Гость   Ответить
  • внизу лента есть
    09 января, Гость   Ответить
  • какие-то самовоспламеняющиеся шины в Барнеаполе. Где бы ни находились, всюду загораются. И неважно, цех, магазин или ещё какой склад...
    09 января, Гость   Ответить
  • Все сгораемые материалы воспламеняются где бы не находились, если есть источник зажигания
    10 января, Гость   Ответить
  • иии.. это не последствия, а лужи так и пишите, вон какие лужи возле тц после тушения, посмотрите
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, лужи от дождя что ли?
    10 января, Гость   Ответить
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