В Барнауле устраняют последствия пожара в ТЦ «Успех», где из-за тушения образовался застой воды

На месте работают специалисты «Автодорстроя»

09 января 2023, 08:00, Никита Черников

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники «Автодорстроя» устраняют последствия пожара в ТЦ «Успех» на улице Попова, 214, сообщили в мэрии.

Отмечается, что на участке дороги по чётной стороне улицы Попова – от проезда Северного Власихинского до улицы Власихинской – образовался застой воды.

«Дорожными службами приняты меры по устранению застоя, открыты решётки ливнеприёмных колодцев, работает специализированная техника», — рассказали в горадминистрации.

Водителей призывают быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности выбрать заранее пути объезда.

Пожар в ТЦ «Успех» произошёл в ночь на 9 января — на третьем этаже загорелся склад с резиной. Спустя несколько часов открытое горение ликвидировали. Пострадал боец пожарной охраны. Причины случившегося устанавливают.