В ближайшие несколько дней магнитосфера планеты будет очень нестабильной

25 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Выброс плазмы на Солнце / Фото: pxhere.com

Геомагнитная обстановка на Земле в течение нескольких дней будет нестабильна. Причина – гигантская вспышка на Солнце, которая случилась на стороне, обращенной к нашей планете. Об этом сообщил зарубежный портал Spaceweather, которые отслеживает значимые изменения в космосе. Российские солнечные лаборатории тоже отмечают, что в ближайшие дни магнитосфера будет возбуждена, а риск магнитных бурь возрастет.

Рассказываем, будет ли магнитная буря 25 апреля 2024 года и какой мощности она может достигнуть.

1 Будет ли 25 апреля 2024 года магнитная буря? Будет буря или нет, ученые предсказать не берутся. Магнитная буря – труднопрогнозируемое явление. Обычно солнечные астрономы оценивают лишь вероятность магнитной бури, основываясь на анализе геомагнитной обстановки. Риск возникновения бури 25 апреля действительно существует.

2 В каком состоянии будет магнитосфера Земли 25 апреля 2024 года? Как следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , 25 апреля состояние магнитосферы действительно ухудшится. Примерно в середине дня геомагнитные колебания усилятся до 4 баллов, что относится к "желтой" зоне угрозы. В течение дня мощность возмущений будет составлять три балла – пограничный уровень между "зеленой" и "желтой" зонами.

3 Какова вероятность, что 25 апреля 2024 года Землю накроет разрушительная магнитная буря? Вероятность довольно высокая. Ученые лаборатории оценивают ее в 25%. Еще 5% специалисты дают на то, что возможная магнитная буря перерастет в сильный геомагнитный шторм.

4 Есть ли риск возникновения магнитных бурь в последующие дни? Есть. Через день, 26 апреля, вероятность магнитной бури снизится, но все равно останется высокой – 20%. Более того, 27 апреля уровень магнитной угрозы все еще будет оставаться "желтым", прогнозируют астрологи.

5 Кто почувствует на себе воздействие магнитной бури? На самом деле, магнитные бури и их воздействие на человека – не до конца изученное явление. В науке нет единого мнения о том, могут ли подобные явления хоть как-то влиять на организм. Противники магнитных бурь уверены, что они вообще никаким образом не могут "задеть" живой организм. А вот сторонники считают, что еще как могут. По их мнению, наиболее подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди. Во время "солнечной" непогоды они могут чувствовать себя плохо. Обычно люди жалуются на головную боль, головокружение, слабость, усталость и проблемы с давлением.