Пожар, скорая, силовики. Что происходило после теракта в "Крокус Сити Холле". Фото

В результате нападения погибло более 60 человек

23 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Несколько мужчин вошли в здание и открыли огонь по людям. А через некоторое время раздался взрыв и начался пожар. На данный момент известно о гибели более 60 человек.

Показываем, что происходило у "Крокуса" после теракта.