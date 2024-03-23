Пожар, скорая, силовики. Что происходило после теракта в "Крокус Сити Холле". Фото
В результате нападения погибло более 60 человек
23 марта 2024, 09:15, ИА Амител
Фото: ТАСС
Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Несколько мужчин вошли в здание и открыли огонь по людям. А через некоторое время раздался взрыв и начался пожар. На данный момент известно о гибели более 60 человек.
Показываем, что происходило у "Крокуса" после теракта.
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