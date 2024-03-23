Теракт в "Крокус Сити Холле". Главное о том, что известно к этому часу

В результате нападения погибли более 60 человек

23 марта 2024, 08:26, ИА Амител

Сотрудники Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл" / Фото: Alexander Avilov / AP / ТАСС

Вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. В результате нападения погибли более 60 человек.

Рассказываем, что известно о произошедшем к этому часу.

Нападение

Информация о нападении на "Крокус" стала распространяться в соцсетях около 20:00 по Москве. В это время там начинался концерт группы "Пикник".

Вооруженные автоматами Калашникова мужчины вошли в здание и открыли огонь. А через некоторое время раздался взрыв и начался пожар.

По информации корреспондента РИА Новости, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Однако информации о том, что кто-то из нападавших задержан или ликвидирован, пока нет.

Погибшие и раненые

По предварительным данным СКР, в результате нападения погибли более 60 человек. Однако это число, как отмечают в ведомстве, может увеличиться. Осмотр тел продолжается.

Минздрав Подмосковья тем временем опубликовал список пострадавших. На данный момент в нем 109 человек.

Пожар

С огнем сотрудники МЧС борются до сих пор. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности: пламенем была охвачена площадь как минимум 12,9 тыс. квадратных метров. Пожарные эвакуировали порядка 100 человек (людей снимали в том числе с крыши), также для тушения используют вертолеты. На 00:55 мск пожар локализован.

Реакция властей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. А в ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи со стрельбой. На месте теракта в "Крокусе" работают Бастрыкин и Колокольцев.

Из-за случившегося меры безопасности уже усилили в нескольких регионах РФ, в том числе в Москве, Крыму, Ленинградской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Тульской, Запорожской, Курской областях, пишут "Известия".

Минкульт тем временем отменил массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе произошедшего, ему доложили о нападении в первые же минуты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сказала, что Путин пожелал всем пострадавшим выздоровления и выразил благодарность врачам.

Сам глава государства при этом лично произошедшее пока не комментировал.

Международная реакция

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к произошедшему. Об этом же сказали и в Белом доме, добавив, правда, что располагают только предварительной информацией и пытаются получить дополнительные сведения. В МИД России отметили, что реакция США на теракт вызывает вопросы.

Свои соболезнования в связи со случившимся и осуждение происшествия на различном уровне выразили как дружественные, так и недружественные России страны, в том числе США, Италия, Германия, Франция, Норвегия, Венгрия, Австрия, Иран, Турция и многие другие.

Теракт также осудил Совбез ООН и подчеркнул необходимость привлечения к ответу всех исполнителей, организаторов и спонсоров.

Горячая линия

МЧС России открыло горячую линию после теракта в "Крокус Сити Холле": 8−800−775−17−17.

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