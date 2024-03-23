Теракт в "Крокус Сити Холле". Главное о том, что известно к этому часу
В результате нападения погибли более 60 человек
23 марта 2024, 08:26, ИА Амител
Вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. В результате нападения погибли более 60 человек.
Рассказываем, что известно о произошедшем к этому часу.
Нападение
Информация о нападении на "Крокус" стала распространяться в соцсетях около 20:00 по Москве. В это время там начинался концерт группы "Пикник".
Вооруженные автоматами Калашникова мужчины вошли в здание и открыли огонь. А через некоторое время раздался взрыв и начался пожар.
По информации корреспондента РИА Новости, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Однако информации о том, что кто-то из нападавших задержан или ликвидирован, пока нет.
Погибшие и раненые
По предварительным данным СКР, в результате нападения погибли более 60 человек. Однако это число, как отмечают в ведомстве, может увеличиться. Осмотр тел продолжается.
Минздрав Подмосковья тем временем опубликовал список пострадавших. На данный момент в нем 109 человек.
Пожар
С огнем сотрудники МЧС борются до сих пор. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности: пламенем была охвачена площадь как минимум 12,9 тыс. квадратных метров. Пожарные эвакуировали порядка 100 человек (людей снимали в том числе с крыши), также для тушения используют вертолеты. На 00:55 мск пожар локализован.
Реакция властей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. А в ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи со стрельбой. На месте теракта в "Крокусе" работают Бастрыкин и Колокольцев.
Из-за случившегося меры безопасности уже усилили в нескольких регионах РФ, в том числе в Москве, Крыму, Ленинградской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Тульской, Запорожской, Курской областях, пишут "Известия".
Минкульт тем временем отменил массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе произошедшего, ему доложили о нападении в первые же минуты.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сказала, что Путин пожелал всем пострадавшим выздоровления и выразил благодарность врачам.
Сам глава государства при этом лично произошедшее пока не комментировал.
Международная реакция
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к произошедшему. Об этом же сказали и в Белом доме, добавив, правда, что располагают только предварительной информацией и пытаются получить дополнительные сведения. В МИД России отметили, что реакция США на теракт вызывает вопросы.
Свои соболезнования в связи со случившимся и осуждение происшествия на различном уровне выразили как дружественные, так и недружественные России страны, в том числе США, Италия, Германия, Франция, Норвегия, Венгрия, Австрия, Иран, Турция и многие другие.
Теракт также осудил Совбез ООН и подчеркнул необходимость привлечения к ответу всех исполнителей, организаторов и спонсоров.
Горячая линия
МЧС России открыло горячую линию после теракта в "Крокус Сити Холле": 8−800−775−17−17.
Другие важные телефоны оперативных служб:
- горячая линия Министерства здравоохранения Московской области: +7 (498) 602-03-01,+7 (498) 602-03-03;
- поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31;
- поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52;
- бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52;
- единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;
- горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно).
08:55:35 23-03-2024
ужас! наблюдаю с ночи, сон пропал, естественно, так вот, первыми на Ютубе "отметились" иноагенты типа Дождя, Ходора, Каца и укры. и выпуски у них по 40 -60 мин. на пару часов позже появилось видео от Комсомолки минут на пять. а по ТВ шел Голос и ещё какая- то подобная свистопляска по России.