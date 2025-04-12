Свалка загорелась в алтайском поселке

Пожарные держат ситуацию под контролем

12 апреля 2025, 18:03, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае в поселке Целинный Ключевского района загорелась свалка, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Местный житель рассказал, что свалка находится близко к домам, из-за чего дышать стало очень трудно. Причем люди сталкиваются с этим ежегодно.

"Из года в год, как наступает тепло, невозможно ни окна открыть, ни белье на улице высушить, так как начинает гореть эта свалка", – пожаловался он.

В МЧС региона отметили, что огонь тушат две пожарных машины, а обваловку и перемежение тлеющих отходов проводит трактор. Ситуация под контролем.

Также добавили, что очаг возгорания находится внутри опаханной части свалки. Дома располагаются на значительном расстоянии, пламя им не угрожает.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.