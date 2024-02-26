Послеродовую реабилитацию для женщин предложили включить в ОМС

Потому что на решение женщины о рождении ребенка влияет доступность программ восстановления после родов

26 февраля 2024, 12:38, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин, сообщает РИА Новости.

Лантратова отметила, что в 2022 году увеличилось количество россиянок (71,6%), желающих иметь одного или двоих детей (в 2017 году – 65,3%).

Число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями, сократилось на 3%. С 2% до 2,4% увеличилась доля женщин, не желающих иметь детей.

"Одним из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, является доступность программ восстановления после родов", – указала Лантратова.

Она подчеркнула, что приоритетной государственной задачей должно стать создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства.