Пособия по беременности для студенток очных отделений повысят до прожиточного минимума

Сейчас пособия назначают по размеру стипендии

23 января 2025, 16:15, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / Natalia Blauth

Минтруд разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

"Планируется, что законопроект будет внесен в Государственную Думу в весеннюю сессию", – сказал Котяков журналистам.

В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас пособия назначают по размеру стипендии. В случае принятия документа они будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд РФ, как "единое окно назначения федеральных мер соцподдержки", уточнил Котяков.