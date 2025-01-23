Пособия по беременности для студенток очных отделений повысят до прожиточного минимума
Сейчас пособия назначают по размеру стипендии
23 января 2025, 16:15, ИА Амител
Минтруд разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.
"Планируется, что законопроект будет внесен в Государственную Думу в весеннюю сессию", – сказал Котяков журналистам.
В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас пособия назначают по размеру стипендии. В случае принятия документа они будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Оператором пособий предлагается определить Социальный фонд РФ, как "единое окно назначения федеральных мер соцподдержки", уточнил Котяков.
00:30:17 24-01-2025
нужно определиться - денег жалко или людей мало? и не кроить тут гроши