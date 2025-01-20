Социальные выплаты в России вырастут с 1 февраля

Индексация затронет маткапитал, единовременные выплаты при рождении детей и пособия по уходу

20 января 2025, 11:37, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

С 1 февраля 2025 года в России вырастут социальные выплаты, в том числе и материнский капитал. Об индексации напоминает "МК".

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще в прошлом году. Согласно ему, маткапитал вырастет на 7,3% с 1 февраля 2025 года. За рождение первого ребенка он составит 676 398 рублей, а за второго – 217 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале увеличится и единовременная выплата при рождении ребенка. Ее размер составит 26,4 тысячи рублей. Также индексируют и пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих россиянок. Сумма ежемесячной выплаты составит 68,9 тысячи рублей.