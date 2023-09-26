Изначально выплату хотели приравнять к МРОТ, но получилась слишком большая сумма

26 сентября 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России пособия безработным планируют индексировать ежегодно с 1 февраля, однако размер выплаты решили не приравнивать к МРОТ, пишет "Парламентская газета".

"Такие поправки поступили к законопроекту о занятости населения, который Госдума в ближайшее время рассмотрит во втором чтении", – отмечает издание.

Изначально хотели приравнять максимальную выплату к МРОТ, а минимальную – к 30% этой величины. Однако получалось, что максимальная сумма вырастет больше чем в три раза, а минимальная – на 3,5 тыс. рублей.

Поэтому, как пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев, предложили оставить прежний порядок определения величины пособия.

"Когда законопроект вносили и принимали в первом чтении, еще не было решения президента о быстром росте минимальной зарплаты. С 1 января ее повысят на 18,5%, и дальше она будет увеличиваться ежегодно выше уровня инфляции. Это требует дополнительных бюджетных расходов", – объяснил парламентарий.

В связи с этим размер пособия решили оставить прежним: максимальное – 12 792 рубля, минимальное – 1500 рублей. Однако выплату ежегодно будут индексировать не ниже уровня инфляции.