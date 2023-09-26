Пособия по безработице не будут сильно увеличивать, чтобы не стимулировать тунеядство
Изначально выплату хотели приравнять к МРОТ, но получилась слишком большая сумма
26 сентября 2023, 13:50, ИА Амител
В России пособия безработным планируют индексировать ежегодно с 1 февраля, однако размер выплаты решили не приравнивать к МРОТ, пишет "Парламентская газета".
"Такие поправки поступили к законопроекту о занятости населения, который Госдума в ближайшее время рассмотрит во втором чтении", – отмечает издание.
Изначально хотели приравнять максимальную выплату к МРОТ, а минимальную – к 30% этой величины. Однако получалось, что максимальная сумма вырастет больше чем в три раза, а минимальная – на 3,5 тыс. рублей.
Поэтому, как пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев, предложили оставить прежний порядок определения величины пособия.
"Когда законопроект вносили и принимали в первом чтении, еще не было решения президента о быстром росте минимальной зарплаты. С 1 января ее повысят на 18,5%, и дальше она будет увеличиваться ежегодно выше уровня инфляции. Это требует дополнительных бюджетных расходов", – объяснил парламентарий.
В связи с этим размер пособия решили оставить прежним: максимальное – 12 792 рубля, минимальное – 1500 рублей. Однако выплату ежегодно будут индексировать не ниже уровня инфляции.
14:02:57 26-09-2023
Как мило, тут же деньги реальные придется платить государству, поэтому подумали, подумали и решили оставить как есть, а инфляция, да бог с ней.
17:28:07 26-09-2023
Гость (14:02:57 26-09-2023) Как мило, тут же деньги реальные придется платить государств... Так пусть ищут работу активнее.
14:05:48 26-09-2023
А пенсии копеечные тоже , что бы тунеядство не стимулировать?
14:12:11 26-09-2023
Гость (14:05:48 26-09-2023) А пенсии копеечные тоже , что бы тунеядство не стимулировать... Какие копеечные пенсии? Мошенникам миллионы отдаете....
14:26:10 26-09-2023
Гость (14:12:11 26-09-2023) Какие копеечные пенсии? Мошенникам миллионы отдаете....... какие миллионы? у инвалида 1 группы 15500т. пенсия. откуда миллионы, ась?? прошу заметить, 1я группа не за красивые глаза дается. и не надо ляля, что положено то, да се. пока этого положенного дождешься...
14:29:40 26-09-2023
Гость (14:26:10 26-09-2023) какие миллионы? у инвалида 1 группы 15500т. пенсия. откуда м... 15500 т.р. это 15 500 000 рублей. так что про миллионы ранее все верно сказано
18:40:51 26-09-2023
Гость (14:29:40 26-09-2023) 15500 т.р. это 15 500 000 рублей. так что про миллионы ранее... ну опечатка же, вместо р. написано т.
14:58:07 26-09-2023
Гость (14:26:10 26-09-2023) какие миллионы? у инвалида 1 группы 15500т. пенсия. откуда м... 15500 руб. нормально хватит Вам. Детей надо нормальных выращивать, тех которые помогают родителям, а не берут ипотеки/кредиты.
18:39:20 26-09-2023
Гость (14:58:07 26-09-2023) 15500 руб. нормально хватит Вам. Детей надо нормальных выра... каких детей, чьих? при чем тут дети? или вы думаете, инвалидами становятся только те, у кого есть дети? или что у вас в голове??
14:14:15 26-09-2023
а зряплаты депутатов тунеядство не стимулируют. их там 450 ртов и голосуют за нужные законопроекты все как один, а в остальное время озвучивают какие-нибудь идиотские инициативы, про котроые на следующий день все забывают.
14:31:22 26-09-2023
А в это время немцы, эмигировавшие из АК в "вымерзающую и выгнивающую" Германию и сидящие там на социале, ни дня ни работав, с понтами массово приезжают в Калининград на люксовых машинах и скупают себе квартиры в новострое, соря рублями направо и налево в ресторанах и отелях.
14:44:54 26-09-2023
Гость (14:31:22 26-09-2023) А в это время немцы, эмигировавшие из АК в "вымерзающую и вы... это где вы таких социальщиков с понтами видели? им на социал на житье-бытье хватает, а на разъезжать уже нееет. и еще хуже будет. сказочник
15:32:48 26-09-2023
Гость (14:44:54 26-09-2023) это где вы таких социальщиков с понтами видели? им на социал... Об этом даже на калининградских порталах писали. И сам видел. Да и родственники там живут. Не бедствуют. Машины в кредит покупают. А родственница, которая работает, в день получает больше моей пенсии.
15:25:56 26-09-2023
Лучше бы в госдуме пособия на тунеядство для депутатов сократили...
15:37:40 26-09-2023
А зарплаты не будут сильно увеличивать, чтобы не стимулировать что?
15:48:46 26-09-2023
Есть такой термин минусовая зарплата и минусовая социальное пособие. Когда затраты на их получение больше самих зарплат и пособий. Так при пособии 1500 руб - никакой идиот не пойдет регистрироваться. Поэтому официальных безработных по нашей статистике очень мало. Реально - в разы больше. Сколько вакансий с реальным заработком в 10-12 т. рублей. Если посчитать расходы на проезд, питание на работе, издержки на одежду, здоровье, кредиты, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни и т.д. - такие зарплаты минусовые. Реальные пособия должны быть на уровне 60-80% от зарплат на последнем месте работы. А это от официальной средней зарплаты 76604 р составляет 46 000 р -61 000 р. Если пособия будут больше этих цифр - тогда можно задумываться о тунеядстве.
15:51:07 26-09-2023
На моей родине полдеревни сидят на пособиях. Работать не хотят. На водку пособия вполне хватает. Работу предлагаешь - не идут. Какой смысл им увеличивать пособия? Всё равно пропьют.
15:55:14 26-09-2023
В очередной раз продемонстрировали своё истинное ,а не показушное, отношение к народу.
17:30:05 26-09-2023
Афиноген (15:55:14 26-09-2023) В очередной раз продемонстрировали своё истинное ,а не показ... Так идите работать! Нет, сидят на пособии, и жалуются еще.
08:14:49 27-09-2023
Гость (17:30:05 26-09-2023) Так идите работать! Нет, сидят на пособии, и жалуются еще.... Заткнулся бы ты.Много у нас наполучали всяких пособий.Люди имеют работу ,да кое как сводят концы с концами ,подсевало.
11:40:15 27-09-2023
Наверху без вас знают куда деньги тратить. Ну вы поняли.