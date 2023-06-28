Почему в России и Алтайском крае низкая безработица и чем она вредит экономике?

На начало лета уровень безработицы в крае составил меньше 1%

28 июня 2023, 10:13, Антон Дегтярев

Работа / Фото: amic.ru

Уровень безработицы в России снизился до 3,3% – такой низкой она не была никогда, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 17 июня. При этом эксперты отмечают, что особо радоваться не стоит: у низкого уровня безработицы есть две стороны – плюс в том, что у людей есть работа и зарплата, а минус – в стране просто нет кадров, способных заместить свободные вакансии. Подробнее – в материале amic.ru.

Низкая безработица = дефицит кадров?

По данным управления по труду и занятости Алтайского края, в регионе из 1,2 млн трудоспособного населения на 1 июня зарегистрировано всего 10,6 тысячи нетрудоустроенных людей. На портале "Работа России" есть 24,6 тысячи вакансий. Таким образом, уровень безработицы на 1 июня 2023 года в регионе составляет 0,9% от численности рабочей силы – еще меньше, чем в России. А коэффициент напряженности на рынке составляет 5 незанятых граждан на 10 свободных мест.Самый низкий уровень безработицы в 15 населенных пунктах края – в Алейске (0,05), в Бийске (0,2), Заринске (0,3), ЗАТО Сибирский (0,3), Рубцовске (0,47), Новоалтайске (0,6), в Яровом (0,7), в поселке Алтайский (0,4), в Бийском районе (0,6), а также в Первомайском (0,6), Тальменском (почти 0,7), Алейском (0,7) и Краснощековском (0,8). В столице Алтайского края уровень безработицы всего 0,2%. Работа/ Фото: unsplash.com

Эксперты говорят, что столь низкая безработица связана с тем, что в регионе острый дефицит кадров. В hh.ru отмечают, что для рынка считается нормальным баланс от 5 до 7,9 резюме на одну вакансию. В таком случае у соискателей есть достаточный выбор работы, а у работодателей – кандидатов. В Алтайском крае же в марте зафиксировали максимальные значения индекса – четыре резюме на вакансию. В апреле снижение продолжилось, а в мае уровень индекса опустился до соотношения 2,7 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2023 года.

При этом в среднем по России индекс конкуренции в мае составил 3,6 резюме на вакансию, а в СФО – три резюме на вакансию.

Самыми дефицитными в Алтайском крае, по данным hh.ru, являются специалисты из автобизнеса – здесь на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Также есть острая потребность в специалистах из сферы производства и сервисного обслуживания, строительства и недвижимости, рабочего персонала и сельского хозяйства, туризма, гостиниц и ресторанов, добычи сырья, продаж и обслуживания, транспорта, логистики и перевозки. Об этом говорили представители промышленности и сельского хозяйства на круглом столе по итогам ПМЭФ 20 июня.

Впрочем, в некоторых сферах, по данным hh.ru, есть даже переизбыток соискателей. Так, самый высокий профицит кадров в мае сложился в сферах "Искусство, развлечения, масс-медиа" (15,4 резюме на вакансию), "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (13), "Маркетинг, реклама, PR" (12,2), "Высший и средний менеджмент" (10,1) и "Административный персонал" (8,7).

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"Людей на вакансии просто нет"

Дефицит на рынке труда присутствует "по всем категориям", считает руководитель кадрового агентства "Жираф" Жанна Крамарева:

"Я не могу назвать ни одной специальности, где нет сложностей с подбором сотрудников. Крайне востребованы менеджеры по продажам, по статистике. В мае в Барнауле было 848 вакансий менеджеров по продажам. Можете представить, какой запрос. То же по бухгалтерам, по техническим специальностям – технологам, проектировщикам, инженерам и так далее. Очень большой дефицит, количество вакансий, которые предприятия пытаются закрыть, но людей на эти вакансии просто нет", – объяснила Жанна Крамарева.

При этом, по словам эксперта, дефицит кадров наблюдается уже около 10 лет, однако в последние годы ситуация усугубилась настолько, что порой предприниматели даже не могут запустить бизнес. Жанна Крамарева привела в пример одного из клиентов агентства, который закупил оборудование и обустроил свою пекарню, но три месяца не открывает ее, потому что не может подобрать пекарей и укомплектовать штат.

Времени на то, чтобы закрыть вакансии, даже при помощи агентств, уходит сейчас очень много, отметила специалист. Так, вакансии по рабочим специальностям закрываются от трех недель до месяца, офисный персонал ищут примерно 3-4 месяца, а на замещение "топовых позиций" (например, коммерческих директоров) уходит вообще от полугода до года. И это у специалистов, которые сокращают сроки поиска примерно в два раза.

Причем сейчас агентства большей частью занимаются переманиванием людей из одной конторы в другую. Грамотных специалистов, которые находятся в поисках работы в регионе, практически нет.

Работа/ Фото: amic.ru

Почему возник дефицит кадров?

По словам Жанны Крамаревой, такая ситуация на рынке труда возникла по ряду причин. Одна из них – на рынок труда вышли дети 90-х годов, которые родились в период демографического кризиса. То есть молодых работающих людей просто стало мало. Но, кроме того, они еще и плохо интегрируются в рынок труда, отметила эксперт.

"Как правило, дети конца 90-х ищут способы заработать быстрые деньги. Девочки многие ушли в бьюти-индустрию – на маникюр, реснички и так далее. Парни пошли работать во всякие сервисы доставки еды – "Самокат", "Яндекс Доставка" и так далее. Это неквалифицированный труд, где человек сам может регулировать график работы, уровень дохода и так далее. Есть иллюзия свободы – не в найме, не по регламенту, не на дядю", – пояснила Жанна Крамарева.

Важным моментом является серьезный отток активных и трудоспособных людей из региона и неверие кандидатов в работодателей, которые часто нарушают обещания, данные соискателям при устройстве на работу. Кроме того, в нестабильные, турбулентные времена люди стремятся держаться того, что есть, и не рисковать – особенно если у них есть кредиты и ипотека, пояснила Крамарева.

Как безработица меняет рынок труда?

Из-за дефицита кадров меняется и рынок труда, объясняет Жанна Крамарева. Например, работодатели все чаще рассматривают варианты с удаленной работой и гибким графиком.

"Прежние подходы уже не работают – наем с 9 до 18 с переработками многих уже не устраивает. Специалисты уходят во фриланс – с ними надо выстраивать по-другому сотрудничество. Маркетолога сейчас подобрать в компанию очень сложно – они на 80-90% на фрилансе. Работодатели вынуждены меняться, время заставляет", – пояснила эксперт.

Снижаются и требования к сотрудникам, отмечает Жанна Крамарева. По ее словам, у многих работодателей есть ощущение, что они переплачивают за неквалифицированный труд, но они вынуждены смириться с рынком труда, обучать новичков и удерживать сильных сотрудников разными методами.

Работа/ Фото: unsplash.com

"Работодатели вынуждены меняться, время заставляет. Кто стоит на прежних позициях и не замечает, что нужны другие подходы, уходят в прошлое. Сейчас уже нельзя выстраивать с подчиненными отношения "я начальник – ты дурак". Такие работодатели сталкиваются с максимальным дефицитом кадров в своих компаниях. Надо брать молодых, обучать, готовить, находить форматы взаимоотношений. Надо меняться вынужденно, иначе никак. Но пока тех, кто готов перестраивается, немного. Работодатели адаптируются к новым условиям со скрипом. Большинство продолжает оставаться в иллюзиях, что мир должен прогнуться под них", – отметила Жанна Крамарева.

Как безработица влияет на экономику и что нужно делать?

Бьющая рекорды безработица негативно влияет на экономику, уверен доцент Алтайского филиала Финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг: ведь в стране ограничивается производственный потенциал и многие компании просто не могут работать в полную силу без нужных сотрудников.

Дефицит сотрудников на рынке труда теоретически должен повысить зарплату работников, однако часто предприниматели не могут себе позволить лишних расходов, отметил он. Поэтому все зависит от личных договоренностей между конкретным начальством и конкретным работником.

По словам эксперта, сотрудникам высокого уровня однозначно должны будут поднимать зарплату, однако на рабочие специальности могут привлекать мигрантов и без увеличения заработной платы. И тогда уровень зарплат на таких специальностях останется тем же.

Работа/ Фото: unsplash.com

Государство и работодатели однозначно должны менять сложившуюся ситуацию, уверен эксперт, и переманивать людей из сфер, где можно получить "легкие" деньги, на важные для государства и экономики специальности, чтобы дефицита специалистов не было там и дефицит кадров не вредил ключевым отраслям экономики. Но для этого надо делать такую работу привлекательной и хорошо оплачиваемой.

"Складывается ситуация, что у нас демография плохая, ориентированный на себя подход бизнеса, не слишком прагматичный государственный подход. Государство и бизнес должны принимать какие-то совместные усилия. Все должно быть сделано не только на волю рынка, нужно какое-то государственное планирование. В первую очередь, в данной ситуации мы должны думать о важных отраслях, чтобы там не было дефицита. Для этого нужно поднимать мотивацию работников", – отметил Анатолий Ижболжин-Кронберг.

Доцент кафедры экономики и управления АлтГУ Валерий Мищенко видит две стороны в сложившейся ситуации с безработицей. Первая – хорошая. Она заключается в том, что у людей банально есть работа на выбор, и они всегда могут найти, где трудиться и получать деньги, а в кризисные времена это особенно важно. Да и зарплату такой уровень безработицы должен повысить на всех специальностях, даже на рабочих, уверен он. Ведь на все производства края огромного количества мигрантов "на замену" просто нет.

С другой стороны, дефицит кадров не позволяет расширять производства, многие сферы не могут найти специалистов и поэтому вынуждены привлекать не самые квалифицированные кадры, отметил он. И путь для таких производств только один – выигрывать конкуренцию у других, повышать зарплату и условия для своих сотрудников, отметил Валерий Мищенко. Такие меры помогут удержать работников не только на конкретном предприятии, но и в Алтайском крае. А значит, и рабочей силы в регионе будет больше.