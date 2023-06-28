Почему в России и Алтайском крае низкая безработица и чем она вредит экономике?
На начало лета уровень безработицы в крае составил меньше 1%
28 июня 2023, 10:13, Антон Дегтярев
Уровень безработицы в России снизился до 3,3% – такой низкой она не была никогда, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 17 июня. При этом эксперты отмечают, что особо радоваться не стоит: у низкого уровня безработицы есть две стороны – плюс в том, что у людей есть работа и зарплата, а минус – в стране просто нет кадров, способных заместить свободные вакансии. Подробнее – в материале amic.ru.
Низкая безработица = дефицит кадров?
По данным управления по труду и занятости Алтайского края, в регионе из 1,2 млн трудоспособного населения на 1 июня зарегистрировано всего 10,6 тысячи нетрудоустроенных людей. На портале "Работа России" есть 24,6 тысячи вакансий. Таким образом, уровень безработицы на 1 июня 2023 года в регионе составляет 0,9% от численности рабочей силы – еще меньше, чем в России. А коэффициент напряженности на рынке составляет 5 незанятых граждан на 10 свободных мест.Самый низкий уровень безработицы в 15 населенных пунктах края – в Алейске (0,05), в Бийске (0,2), Заринске (0,3), ЗАТО Сибирский (0,3), Рубцовске (0,47), Новоалтайске (0,6), в Яровом (0,7), в поселке Алтайский (0,4), в Бийском районе (0,6), а также в Первомайском (0,6), Тальменском (почти 0,7), Алейском (0,7) и Краснощековском (0,8). В столице Алтайского края уровень безработицы всего 0,2%.
Эксперты говорят, что столь низкая безработица связана с тем, что в регионе острый дефицит кадров. В hh.ru отмечают, что для рынка считается нормальным баланс от 5 до 7,9 резюме на одну вакансию. В таком случае у соискателей есть достаточный выбор работы, а у работодателей – кандидатов. В Алтайском крае же в марте зафиксировали максимальные значения индекса – четыре резюме на вакансию. В апреле снижение продолжилось, а в мае уровень индекса опустился до соотношения 2,7 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2023 года.
При этом в среднем по России индекс конкуренции в мае составил 3,6 резюме на вакансию, а в СФО – три резюме на вакансию.
Самыми дефицитными в Алтайском крае, по данным hh.ru, являются специалисты из автобизнеса – здесь на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Также есть острая потребность в специалистах из сферы производства и сервисного обслуживания, строительства и недвижимости, рабочего персонала и сельского хозяйства, туризма, гостиниц и ресторанов, добычи сырья, продаж и обслуживания, транспорта, логистики и перевозки. Об этом говорили представители промышленности и сельского хозяйства на круглом столе по итогам ПМЭФ 20 июня.
Впрочем, в некоторых сферах, по данным hh.ru, есть даже переизбыток соискателей. Так, самый высокий профицит кадров в мае сложился в сферах "Искусство, развлечения, масс-медиа" (15,4 резюме на вакансию), "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (13), "Маркетинг, реклама, PR" (12,2), "Высший и средний менеджмент" (10,1) и "Административный персонал" (8,7).
"Людей на вакансии просто нет"
Дефицит на рынке труда присутствует "по всем категориям", считает руководитель кадрового агентства "Жираф" Жанна Крамарева:
"Я не могу назвать ни одной специальности, где нет сложностей с подбором сотрудников. Крайне востребованы менеджеры по продажам, по статистике. В мае в Барнауле было 848 вакансий менеджеров по продажам. Можете представить, какой запрос. То же по бухгалтерам, по техническим специальностям – технологам, проектировщикам, инженерам и так далее. Очень большой дефицит, количество вакансий, которые предприятия пытаются закрыть, но людей на эти вакансии просто нет", – объяснила Жанна Крамарева.
При этом, по словам эксперта, дефицит кадров наблюдается уже около 10 лет, однако в последние годы ситуация усугубилась настолько, что порой предприниматели даже не могут запустить бизнес. Жанна Крамарева привела в пример одного из клиентов агентства, который закупил оборудование и обустроил свою пекарню, но три месяца не открывает ее, потому что не может подобрать пекарей и укомплектовать штат.
Времени на то, чтобы закрыть вакансии, даже при помощи агентств, уходит сейчас очень много, отметила специалист. Так, вакансии по рабочим специальностям закрываются от трех недель до месяца, офисный персонал ищут примерно 3-4 месяца, а на замещение "топовых позиций" (например, коммерческих директоров) уходит вообще от полугода до года. И это у специалистов, которые сокращают сроки поиска примерно в два раза.
Причем сейчас агентства большей частью занимаются переманиванием людей из одной конторы в другую. Грамотных специалистов, которые находятся в поисках работы в регионе, практически нет.
Почему возник дефицит кадров?
По словам Жанны Крамаревой, такая ситуация на рынке труда возникла по ряду причин. Одна из них – на рынок труда вышли дети 90-х годов, которые родились в период демографического кризиса. То есть молодых работающих людей просто стало мало. Но, кроме того, они еще и плохо интегрируются в рынок труда, отметила эксперт.
"Как правило, дети конца 90-х ищут способы заработать быстрые деньги. Девочки многие ушли в бьюти-индустрию – на маникюр, реснички и так далее. Парни пошли работать во всякие сервисы доставки еды – "Самокат", "Яндекс Доставка" и так далее. Это неквалифицированный труд, где человек сам может регулировать график работы, уровень дохода и так далее. Есть иллюзия свободы – не в найме, не по регламенту, не на дядю", – пояснила Жанна Крамарева.
Важным моментом является серьезный отток активных и трудоспособных людей из региона и неверие кандидатов в работодателей, которые часто нарушают обещания, данные соискателям при устройстве на работу. Кроме того, в нестабильные, турбулентные времена люди стремятся держаться того, что есть, и не рисковать – особенно если у них есть кредиты и ипотека, пояснила Крамарева.
Как безработица меняет рынок труда?
Из-за дефицита кадров меняется и рынок труда, объясняет Жанна Крамарева. Например, работодатели все чаще рассматривают варианты с удаленной работой и гибким графиком.
"Прежние подходы уже не работают – наем с 9 до 18 с переработками многих уже не устраивает. Специалисты уходят во фриланс – с ними надо выстраивать по-другому сотрудничество. Маркетолога сейчас подобрать в компанию очень сложно – они на 80-90% на фрилансе. Работодатели вынуждены меняться, время заставляет", – пояснила эксперт.
Снижаются и требования к сотрудникам, отмечает Жанна Крамарева. По ее словам, у многих работодателей есть ощущение, что они переплачивают за неквалифицированный труд, но они вынуждены смириться с рынком труда, обучать новичков и удерживать сильных сотрудников разными методами.
"Работодатели вынуждены меняться, время заставляет. Кто стоит на прежних позициях и не замечает, что нужны другие подходы, уходят в прошлое. Сейчас уже нельзя выстраивать с подчиненными отношения "я начальник – ты дурак". Такие работодатели сталкиваются с максимальным дефицитом кадров в своих компаниях. Надо брать молодых, обучать, готовить, находить форматы взаимоотношений. Надо меняться вынужденно, иначе никак. Но пока тех, кто готов перестраивается, немного. Работодатели адаптируются к новым условиям со скрипом. Большинство продолжает оставаться в иллюзиях, что мир должен прогнуться под них", – отметила Жанна Крамарева.
Как безработица влияет на экономику и что нужно делать?
Бьющая рекорды безработица негативно влияет на экономику, уверен доцент Алтайского филиала Финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг: ведь в стране ограничивается производственный потенциал и многие компании просто не могут работать в полную силу без нужных сотрудников.
Дефицит сотрудников на рынке труда теоретически должен повысить зарплату работников, однако часто предприниматели не могут себе позволить лишних расходов, отметил он. Поэтому все зависит от личных договоренностей между конкретным начальством и конкретным работником.
По словам эксперта, сотрудникам высокого уровня однозначно должны будут поднимать зарплату, однако на рабочие специальности могут привлекать мигрантов и без увеличения заработной платы. И тогда уровень зарплат на таких специальностях останется тем же.
Государство и работодатели однозначно должны менять сложившуюся ситуацию, уверен эксперт, и переманивать людей из сфер, где можно получить "легкие" деньги, на важные для государства и экономики специальности, чтобы дефицита специалистов не было там и дефицит кадров не вредил ключевым отраслям экономики. Но для этого надо делать такую работу привлекательной и хорошо оплачиваемой.
"Складывается ситуация, что у нас демография плохая, ориентированный на себя подход бизнеса, не слишком прагматичный государственный подход. Государство и бизнес должны принимать какие-то совместные усилия. Все должно быть сделано не только на волю рынка, нужно какое-то государственное планирование. В первую очередь, в данной ситуации мы должны думать о важных отраслях, чтобы там не было дефицита. Для этого нужно поднимать мотивацию работников", – отметил Анатолий Ижболжин-Кронберг.
Доцент кафедры экономики и управления АлтГУ Валерий Мищенко видит две стороны в сложившейся ситуации с безработицей. Первая – хорошая. Она заключается в том, что у людей банально есть работа на выбор, и они всегда могут найти, где трудиться и получать деньги, а в кризисные времена это особенно важно. Да и зарплату такой уровень безработицы должен повысить на всех специальностях, даже на рабочих, уверен он. Ведь на все производства края огромного количества мигрантов "на замену" просто нет.
С другой стороны, дефицит кадров не позволяет расширять производства, многие сферы не могут найти специалистов и поэтому вынуждены привлекать не самые квалифицированные кадры, отметил он. И путь для таких производств только один – выигрывать конкуренцию у других, повышать зарплату и условия для своих сотрудников, отметил Валерий Мищенко. Такие меры помогут удержать работников не только на конкретном предприятии, но и в Алтайском крае. А значит, и рабочей силы в регионе будет больше.
10:36:26 28-06-2023
Я вот безработный, закрыли филиал, на биржу никто не пошел из всех сотрудников , делать там нечего абсолютно! Так что своими цифрами можете по ТВ рассказывать как у нас все хорошо очень долго!
11:53:11 28-06-2023
гость (10:36:26 28-06-2023) Я вот безработный, закрыли филиал, на биржу никто не пошел и... Там кстати платят пособие, но вам видимо оно не нужно, значит есть доход.
11:58:46 28-06-2023
Гость (11:53:11 28-06-2023) Там кстати платят пособие, но вам видимо оно не нужно, значи... а сколько, кстати, платят? на проезд на месяц хватит?
13:19:50 28-06-2023
Гость (11:58:46 28-06-2023) а сколько, кстати, платят? на проезд на месяц хватит?... На проезд хватит, а вы как неработающий где берете денег на проезд? Для не имеющего доход и это деньги, а сколько вы хотите получать от государства за то что не работаете, бешеные деньги, так вы тогда и работать не будете. Моя знакомая получает МРОТ пособие по безработице уже год, про вас все ясно имеете доход выше, поэтому для вас это не деньги.
14:21:00 28-06-2023
Гость (13:19:50 28-06-2023) На проезд хватит, а вы как неработающий где берете денег на ... Вот не надо сказок! Сама оформляла пособие несколько раз и никто год его в таком размере не платит. Платят МРОТ первые три месяца-если был нормальный доход, потом 85%,потом и того меньше. Вообще платили полгода пособие,потом все. И куча справок и приезжать туда надо отмечаться и перечисляют не сразу, а по частям. Я в ковидные времена не ездила никуда, т.к. все по электронке отправляла,ну тогда и на детей платили . Сейчас не платят так,как вы пишете.
20:44:36 28-06-2023
Гость (14:21:00 28-06-2023) Вот не надо сказок! Сама оформляла пособие несколько раз и н... Если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого нет, моя знакомая проработала на одном месте очень много лет, она попадает под другие условия.
10:38:27 28-06-2023
"человек сам может регулировать график работы, уровень дохода и так далее" - и это плохо, правда?.. Надо, чтобы такой возможности не было, и все бы работали за предложенные копейки на условиях работодателя. Увы и ах, кто-то до сих пор не смог понять, что после пандемии и прочих событий условия изменились. Ну и да, а чего это у нас рабочей силы не хватает, что-то случилось?
10:40:36 28-06-2023
Офисник в центре , 5 этажей, ремонт - пустуют каждый второй офис. Или таблички под регистрацию однодневок , под носом у налоговой. По факту реально работает 30% от вместимости.
10:52:42 28-06-2023
Нет никакого резона у нас в стране регистрироваться безработным. Только время терять и хамство терпеть. Это в "выгнивающей гейропе" люди реально годами живут на пособие, покупают машины на него в кредит и получают продукты с тропическими фруктами, йогуртами и красной рыбой еженедельно. У нас же ничего этого нет.
11:54:57 28-06-2023
Гость (10:52:42 28-06-2023) Нет никакого резона у нас в стране регистрироваться безработ... Есть, пособие безработному на время трудоустройства очень даже нужно, работу за это время можно найти самому.
12:00:17 28-06-2023
Гость (11:54:57 28-06-2023) Есть, пособие безработному на время трудоустройства очень да... Если сами будете искать, а не объезжать всех потенциальных работодателей по списку от биржи, то пособие платить перестанут.
13:23:53 28-06-2023
Гость (12:00:17 28-06-2023) Если сами будете искать, а не объезжать всех потенциальных р... Нет, зачем вы врёте, я стояла на бирже и получала пособие, и паралельно искала работу сама и с биржи, для вас всегда какие-то немыслимые преграды, кто вас будет отслеживать и запрещать искать работу самому, они приветствуют поиск работы в том числе и самостоятельно.
12:52:19 28-06-2023
Гость (11:54:57 28-06-2023) Есть, пособие безработному на время трудоустройства очень да... вы дитя цветка и единорога или работаете в гос. службе занятости?
13:53:05 28-06-2023
Элен без ребят (12:52:19 28-06-2023) вы дитя цветка и единорога или работаете в гос. службе занят... скорей всего второе
14:06:11 28-06-2023
Элен без ребят (12:52:19 28-06-2023) вы дитя цветка и единорога или работаете в гос. службе занят... Нет, просто я на бирже два раза стояла и получала пособие по безработице, а вы видимо только в своих фантазиях во всем так хорошо разбираетесь. Мне оно действительно было нужно, так как другого дохода я не имела, для меня МРОТ тоже деньги временно, пока я искала работу, платили пол года, но вы я гляжу тут все миллионеры начали плеваться от пособия.
20:52:02 28-06-2023
Элен без ребят (12:52:19 28-06-2023) вы дитя цветка и единорога или работаете в гос. службе занят... Вы явно неудачник, для вас вас встать на биржу и получать пособие, это сложный квест, для этого надо обязательно быть госслужащим, ну темень же беспробудная, инертная, если вам не по силам взять пособие по безработице, то тогда, что вы вообще в этой жизни можете.
10:59:11 28-06-2023
Что бы не вредить экономике в стране должна быть увеличена безработица? - логика вышла из чата
11:05:07 28-06-2023
А что, хорошо было в совке! Везде можно было устроится на работу, на любой завод. Захотел - пожалуйста: Геофизика,моторный, трансмаш, радиозавод, окба, мехпресса, ротор,хбк- ну не перечесть. В отпуск захотел: в Сочи, Москва,Питер,Крым, Одесса- пожалуйста- и ценники на билеты божеские и все остальное. Я в молодости всю страну объездил. А работал инженером на заводе. И квартиру получил. Хорошо там в совке было.
21:11:04 28-06-2023
Гость (11:05:07 28-06-2023) А что, хорошо было в совке! Везде можно было устроится на ра... Остались жить в прошлом веке, все этот бедный совок не как не забудете, люди и сейчас отдыхают в разных странах и имеют доход выше чем в совке, а вы смогли жить хорошо только за счёт государства, а не за счёт своего интеллекта.
11:20:07 28-06-2023
вы прикалываетесь что ли? то, что в госслужбе занятости населения они не состоят на учете, это не значит, что они трудоустроены. Раньше днем города были пустые, потому что все были на работе или учебе.. а сейчас на улицах не протолкнуться... чем заняты эти люди?
11:25:23 28-06-2023
Гость (11:20:07 28-06-2023) вы прикалываетесь что ли? то, что в госслужбе занятости насе... Шопингом))))))))))
11:57:56 28-06-2023
Гость (11:20:07 28-06-2023) вы прикалываетесь что ли? то, что в госслужбе занятости насе... А вам в голову не приходит, что эти шатающиеся имеют свой бизнес или работают удаленно и т.д, не надо сравнивать социалистическую экономику 80 годов с капиталистической в 21 веке.
12:55:23 28-06-2023
Гость (11:57:56 28-06-2023) А вам в голову не приходит, что эти шатающиеся имеют свой би... бизнесмены, блин))) афтар, пейши есчо! (ц)
13:20:28 28-06-2023
Элен без ребят (12:55:23 28-06-2023) бизнесмены, блин))) афтар, пейши есчо! (ц)... Справедливости ради, работающий удаленно не лимитирован рабочим временем. В магазин проще сходить днем, а не в шесть вечера, когда идущие с работы синхронно их заполняют. А поработать можно и вечером - ты не лимитирован ни транспортом, ни чем-то еще. Так что да, часть из "праздношатающихся" - удаленщики. Кто-то работает посменно или сутками, кто-то в отпуске или на каникулах. Да мало ли. Не все же работают строго с 9 до 18.
14:00:25 28-06-2023
Гость (13:20:28 28-06-2023) Элен без ребят (12:55:23 28-06-2023) бизнесмены, блин)... У тех, кто работает удаленно, обед в любом случае есть. Так что на обед сходить по делам на улицу - святое дело :-)
11:39:38 28-06-2023
Официально обьявили о закрытии филиала Барнаул?? Тикаем до Новосиба, потом кто куда?
11:58:00 28-06-2023
Гость (10:59:11 28-06-2023) Что бы не вредить экономике в стране должна быть увеличена б... Ну почему же) Если за воротами стоит очередь из желающих работать за еду, это для работодателя всяко лучше, нежели если работник разворачивается и уходит, а желающих на его место не найти. Это ж надо что-то делать, как-то повышать привлекательность рабочих мест) А не хочется. Примерно как с учителями - давайте платить им хотя бы по паре МРОТ гарантированно? Не, вы чего. Лучше мы позовем работать в школы недоучек. Правда, они почему-то решили, что за еду не будет работать человек с вышкой, но будет человек без нее))) Сдается мне, ошиблись.
12:01:24 28-06-2023
Почему в России и Алтайском крае низкая безработица и чем она вредит экономике? 1. Жонглирование цифрами. Выдача теплого за мягкое. 2. В данном случае никак.
12:05:02 28-06-2023
Да никто не идет отмечаться в этих службах, т.к. толку никакого, только кишки вымотают. Пособия все равно почти никакого не платят, копейки, толку то от них ? Потому и статистика у них красивая по безработице, что не отражает реальной ситуации абсолютно.
12:07:46 28-06-2023
был у меня опыт "стояния" на бирже. в анкете четко указал какие ин. языки знаю и уровень знания. так курица в первый раз отправила меня в контору в которой требовалось знание китайского!!! во второй раз в торгпреды. благо что она заболела и другая тетка посмотрев, что ничего по моему профилю нет спокойно отправила домой, сказав чтоб в следующем месяце зашел.
14:29:33 28-06-2023
Гость (12:07:46 28-06-2023) был у меня опыт "стояния" на бирже. в анкете четко указал ка... А мне регулярно высылали приглашения о трудоустройстве на ЖД дорогу в качестве обходчика, шпалоукладчика и еще кого-то примерно из этого же ряда, потом еще на какие-то заводы, причем вакансии ,рассчитанные на тяжелый физический труд. Или на всяких разнорабочих. Притом,что я женщина с ВО, страше 40 и опыт работы вообще в других сферах)) Смешно было
12:18:57 28-06-2023
Статистика безработицы занижена в десятки раз. Я человек с высшим юридическим образованием. Стаж работы по юридическим профессиям более 25 лет из низ 19 лет адвокатом трудился. С 2019 года не могу зарегистрироваться в качестве безработного. Несколько раз во время пандемии, когда документы подавались через интернет МВД не подтверждало мою прописку (хотя я прописан и проживаю по одному адресу с 1999 года и до сих пор). Потом находились другие причины для отказа на постановку на учет в качестве безработного. Плюнул на все и не обращаюсь к ним. Считаю очевидным, что это делается умышленно.
14:05:16 28-06-2023
Гость (12:18:57 28-06-2023) Статистика безработицы занижена в десятки раз. Я человек с в... То, что прописка не подтверждалась, это скорее всего сбой в одной баз данных. Было такое же. Пришлось идти в МФЦ с паспортом, показывать запись в паспорте и подтверждать прописку.
14:26:20 28-06-2023
Гость (12:18:57 28-06-2023) Статистика безработицы занижена в десятки раз. Я человек с в... Я с вами согласна,что сложно пройти квест под названием "Докажи,что ты безработный". Я в ковидные времена анкету заполняла несколько часов, то одно не проходит,то другое. Но я упрямая)) Потом начиналось веселье: все,что я отправиляла на указанные адреса, странным образом терялось и никто не мог найти. Причем надо было подтверждать,что я безработная, дважды в месяц отправкой одних и тех же документов.Если пропустишь дату-откажут в пособии. Я скринила почту и отправляла везде,куда могла,чтоб доказать,что ну вот же, я все вам отправила и туда, и сюда... а если менялся инспектор,то начинай сначала, почему-то никто не мог ему передать мои данные и снова все приходилось отправлять....
21:05:43 28-06-2023
Гость (12:18:57 28-06-2023) Статистика безработицы занижена в десятки раз. Я человек с в... Ещё один недоумок, не смог разобраться со своей пропиской и в этом оказалась виновата биржа, как вы вообще на жизнь зарабатываете))
12:18:58 28-06-2023
Можно вокруг центра занятости выкопать ров с крокодилами и пираньями, тогда вообще безработица упадет до нуля. Внутри-то крокодилы уже сидят, я знаю.
12:25:09 28-06-2023
Гость (12:18:58 28-06-2023) Внутри-то крокодилы уже сидят, я знаю. про всех не говорите. на второй фотке "от амика" в коричневой кофточке ниче такая крокодилочка)))
12:20:16 28-06-2023
Стояла на бирже 3 месяца платили сначала 80% от з\п предыдущей (20 т.р.) потом 70% потом 60% Нормальная поддержка пока искала что хотела. Да предлагали всякую муть. Раз в неделю ездила отмечалась.
13:06:42 28-06-2023
это когда было 10 лет назад? биржа труда на строителей закрылась уже года 2 или 3 назад
13:56:47 28-06-2023
Служба занятости на Строителей - сплошная профанация, их направления по вакансиям только мешают искать настоящую работу. Собеседование с психологом - одна бумажка с тестом полувековой давности и выводами ужасающей банальности. По злой иронии судьбы, эта контора решает, кому платить пособие, а кому нет. Зато сколько пафоса и напыщенного сознания собственной значимости и важности!
13:57:37 28-06-2023
Низкие зарплаты, несоблюдение работодателями договоренностей, обман и хамство по отношению к работникам - всё это отвращает от работы в Алтайском крае и склоняет к переезду в другие регионы.
14:16:39 28-06-2023
Если человек работал по трудовому договору, уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработал хотя бы 26 недель, он получит пособие в процентах от среднего заработка: первые три месяца - 75%, но не более 12 792 руб. вторые три месяца - 60%, но не более 1 500 руб.
16:07:41 28-06-2023
Алтайский край это прежде всего уникальность, те нищета и его раз нищета. Зарплаты мизерные а напыщенности министров и чиновников из ниоткуда выше крыши. Кто здесь будет поднимать экономику? Властям плевать, поэтому врать с цифрами везде в АК!
16:45:06 28-06-2023
Гость (14:06:11 28-06-2023) Нет, просто я на бирже два раза стояла и получала пособие по... Я вот тоже пять лет назад стоял на бирже, ходил туда отмечаться по понедельникам. Целых полтора месяца получал пособие. И даже один раз съездил по направлению от службы занятости в контору, где предложили зарплату в один МРОТ при том, что треть зарплаты надо было потратить на проезд. А затем прихожу в понедельник отмечаться, как обычно, а мне говорят, что снят с учета. И объясняют, что в карточке клиента (безработного) была изменена дата посещения, надо было в пятницу прийти отметиться. Об этом изменении они мне ничего не сказали, зато за мой счет улучшили свои показатели по безработице. Вся эта служба полностью бесполезная и ненужная. Работу нашел сам, через всем известный сайт.
17:00:02 28-06-2023
Гость (16:45:06 28-06-2023) Я вот тоже пять лет назад стоял на бирже, ходил туда отмечат... Ага, меня в МТС направляют по вакансии "инженер". Прихожу и они мне рассказывают работу монтажника. Я говорю - нет, я инженер. Они говорят - ну тогда отказывайтесь, мы вас не отвергли, готовы принять. В службе занятости рассказал - бесполезно, пожали плечами и засчитали отказ. Два отказа - слетаешь с пособия.
00:22:34 29-06-2023
Гость (16:45:06 28-06-2023) Я вот тоже пять лет назад стоял на бирже, ходил туда отмечат... Да не кто вам там работу и не ищет, вам платят пособие, кто вам будет искать работу в капитализме, до чего у нас народ наивный, до сих пор надеется, что государство будет искать им работу и долго содержать, достаточно того, что они платят пособие, все, от этой конторы больше не чего ждать не нужно, ищите ее сами, но три их копейки тоже лишними не будут, когда нет другого дохода, мы не в сытой Европе живём, где на пособия люди живут годами, избавьте себя уже от иллюзий.
17:29:18 28-06-2023
Гость (12:20:16 28-06-2023) Стояла на бирже 3 месяца платили сначала 80% от з\п предыдущ... А по моему там максималка 5 тысяч, ну во всяком случае раньше было.
21:15:00 28-06-2023
Гость (17:29:18 28-06-2023) А по моему там максималка 5 тысяч, ну во всяком случае раньш... Ну хоть бы забили в поисковик и поинтересовались перед тем как писать эту чушь.
20:05:19 28-06-2023
А ещё в центр занятости принимают только по прописке, а если живёшь даже в соседнем городе - не ставят, а ездить в другой город отмечаться не вариант(
21:30:47 28-06-2023
Подонки обнаглевшие от своей безответственности перед обществом и народом. А на хрена тогда они ежегодно запускают в страну до 10 миллионов мигрантов отбирая рабочие места у русских и других коренных народов РФ если у нас нет безработицы.
22:09:18 28-06-2023
Гость (12:18:57 28-06-2023) Статистика безработицы занижена в десятки раз. Я человек с в... А давайте честно - кем в какие годы работали. Сдаётся мне - возраст к Вам пришел, а практика нет
06:44:51 29-06-2023
Вот те, кто стоят на бирже - вы за счёт государства красиво жить хотите? А работать не хотите? Открыли работа.ру, либо хх ру - вакансий множество. Причем с самой разной оплатой - есть 20 тыр, есть 60. Просто себе честно задайте вопрос - а что вы за 60 тыр умеете?
08:10:44 29-06-2023
С Алтайского края уехал кто-куда. Кто в Питер, Москву, НСК и далее, а кто на СВО. Кому работать-то?
09:19:33 29-06-2023
Что очередь за воротами закончилась??? Эт хорошо. А дальше только хуже. Мигрантов к станкам вы не загоните никогда. Да у их и моска не хватит освоить специальность станочника. Они тогаши и халявщики от рождения.