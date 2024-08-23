Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку ВСУ в Курской области

Он уверен, что наказание будет суровым

23 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Пушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/293995

Посол России в США Владимир Антонов заявил о том, что Владимир Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ в Курской области. Его слова передает ТАСС.

"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", - сказал Антонов.

Ранее посол говорил о том, что США могли бы "по щелчку пальцев" прекратить действия ВСУ. Он также добавил, что Соединенные штаты точно знали о планах Киева.