Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку ВСУ в Курской области
Он уверен, что наказание будет суровым
23 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Пушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/293995
Посол России в США Владимир Антонов заявил о том, что Владимир Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ в Курской области. Его слова передает ТАСС.
"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", - сказал Антонов.
Ранее посол говорил о том, что США могли бы "по щелчку пальцев" прекратить действия ВСУ. Он также добавил, что Соединенные штаты точно знали о планах Киева.
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18:43:02 23-08-2024
Хорошо что решение принято.
22:13:45 24-08-2024
США знали , мы нет ... Парадокс ! Где наша разведка, контрразведка ... Даже в далекие 30е годы наши разведчики предупреждали с точностью о нападении Германии на СССР , а тут все в молчанку играем ... Доигрались. Обидно и горестно!