Посол Антонов: США "по щелчку пальцев" могли бы остановить ВСУ в Курской области

Киев ничего не делает без отмашки Соединенных Штатов, а потому Вашингтон знал о планах вторжения в российский регион

23 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

США могли бы прекратить действия ВСУ в Курской области "по щелчку пальцев". Как сообщает Life.ru, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что Киев ничего не делает без отмашки Соединенных Штатов, а потому Вашингтон знал о планах вторжения в российский регион.

"Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно было, говоря американским языком, простого щелчка пальцами. И в Киеве тут же бы прекратили подобные действия", — заявил он.

Посол добавил, что однозначно уверен в осведомленности Соединенных Штатов об украинской атаке.