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Посол Антонов: США "по щелчку пальцев" могли бы остановить ВСУ в Курской области

Киев ничего не делает без отмашки Соединенных Штатов, а потому Вашингтон знал о планах вторжения в российский регион

23 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

США могли бы прекратить действия ВСУ в Курской области "по щелчку пальцев". Как сообщает Life.ru, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что Киев ничего не делает без отмашки Соединенных Штатов, а потому Вашингтон знал о планах вторжения в российский регион.

"Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно было, говоря американским языком, простого щелчка пальцами. И в Киеве тут же бы прекратили подобные действия", — заявил он.

Посол добавил, что однозначно уверен в осведомленности Соединенных Штатов об украинской атаке.

Курская область
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Комментарии 8

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Гость

08:20:16 23-08-2024

могли бы -- и че? К чему это заявление?

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Гость

08:23:41 23-08-2024

Прозрение.

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Гость

08:32:36 23-08-2024

А зачем РФ в США посла Антонова содержать, если америкосы пальцами не щёлкают ?

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Гость

09:12:15 23-08-2024

Они эту кашу для себя заварили, им совсем не резон останавливаться на пол пути.

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Гость

09:20:18 23-08-2024

Нам говорили, что и мы также можем

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Хлопай ресницами и взлетай

12:42:01 23-08-2024

Гость (09:20:18 23-08-2024) Нам говорили, что и мы также можем ... Вообще то нам говорили не про щелкать пальцы, а про поднимание бровей.

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Зачем я все это вижу ?

12:18:39 23-08-2024

Просто позор : со слов этого чудилы американцы должны теперь за нас вписываться ?

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Гость

14:01:41 23-08-2024

Так они все это и замутили и зачем им прекращать свой же замут????

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