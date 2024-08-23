Посол Антонов: США "по щелчку пальцев" могли бы остановить ВСУ в Курской области
Киев ничего не делает без отмашки Соединенных Штатов, а потому Вашингтон знал о планах вторжения в российский регион
23 августа 2024, 08:00, ИА Амител
США могли бы прекратить действия ВСУ в Курской области "по щелчку пальцев". Как сообщает Life.ru, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он отметил, что Киев ничего не делает без отмашки Соединенных Штатов, а потому Вашингтон знал о планах вторжения в российский регион.
"Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно было, говоря американским языком, простого щелчка пальцами. И в Киеве тут же бы прекратили подобные действия", — заявил он.
Посол добавил, что однозначно уверен в осведомленности Соединенных Штатов об украинской атаке.
08:20:16 23-08-2024
могли бы -- и че? К чему это заявление?
08:23:41 23-08-2024
Прозрение.
08:32:36 23-08-2024
А зачем РФ в США посла Антонова содержать, если америкосы пальцами не щёлкают ?
09:12:15 23-08-2024
Они эту кашу для себя заварили, им совсем не резон останавливаться на пол пути.
09:20:18 23-08-2024
Нам говорили, что и мы также можем
12:42:01 23-08-2024
Гость (09:20:18 23-08-2024) Нам говорили, что и мы также можем ... Вообще то нам говорили не про щелкать пальцы, а про поднимание бровей.
12:18:39 23-08-2024
Просто позор : со слов этого чудилы американцы должны теперь за нас вписываться ?
14:01:41 23-08-2024
Так они все это и замутили и зачем им прекращать свой же замут????