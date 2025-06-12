Посол РФ в США заявил о "личной химии" между Путиным и Трампом
По словам Дарчиева, у американского лидера есть понимание, что Россия и США "должны быть вместе"
12 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп согласился, что Москве и Вашингтону необходимо восстанавливать отношения, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев. Его цитирует "Интерфакс".
По словам Дарчиева, он провел короткую встречу с Трампом после церемонии вручения верительных грамот в Белом доме, состоявшейся накануне. По его мнению, Россия и США наконец "перешли от монологов к достаточно прагматичному разговору".
"Помимо хорошей личной химии между президентами [РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом], есть еще и понимание, понимание у президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе", – сказал посол.
Александра Дарчиева назначили российским послом в США в начале марта. До этого он возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ.
16:17:29 12-06-2025
Вообще то то, что называют "личной химией" между двумя мужчинами у нас запрещено законодательно.
22:33:06 12-06-2025
Гость (16:17:29 12-06-2025) Вообще то то, что называют "личной химией" между двумя мужчи... Тема о неорганической химии, отнюдь не о биологии. В каком году ЕГЭ кончали?
22:39:19 12-06-2025
Гость (22:33:06 12-06-2025) Тема о неорганической химии, отнюдь не о биологии. В каком г...
Сам придумал только что? Ты сначала попробуй нынешнее ЕГЭ сдать. Это тебе не со шпаргалок, которые химичка принесла, списывать.
00:35:17 13-06-2025
Гость (22:33:06 12-06-2025) Тема о неорганической химии, отнюдь не о биологии. В каком г... ЕГЭ вроде сдают, а не кончают.
21:38:54 12-06-2025
Все современные войны организовывают в США. В том числе и на Украине. С америкосами и надо "химичить", чтобы не проиграть.
23:41:09 12-06-2025
Гость (21:38:54 12-06-2025) Все современные войны организовывают в США. В том числе и на... ВВП умеет.
08:38:34 13-06-2025
ЦУМ ЖИВ! (23:41:09 12-06-2025) ВВП умеет. ... ага. мы видим.
07:13:14 13-06-2025
Гость (21:38:54 12-06-2025) Все современные войны организовывают в США. В том числе и на... Хорошая новость; Роскомнадзор разрешил слово "жопа". В этом случае. можно применить это слово.
09:52:57 13-06-2025
Гость (21:38:54 12-06-2025) Все современные войны организовывают в США. В том числе и на... Чё куришь?
14:32:36 13-06-2025
Гость (09:52:57 13-06-2025) Чё куришь?... Гость, никогда не курил и не курю.