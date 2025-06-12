Посол РФ в США заявил о "личной химии" между Путиным и Трампом

По словам Дарчиева, у американского лидера есть понимание, что Россия и США "должны быть вместе"

12 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп согласился, что Москве и Вашингтону необходимо восстанавливать отношения, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев. Его цитирует "Интерфакс".

По словам Дарчиева, он провел короткую встречу с Трампом после церемонии вручения верительных грамот в Белом доме, состоявшейся накануне. По его мнению, Россия и США наконец "перешли от монологов к достаточно прагматичному разговору".

"Помимо хорошей личной химии между президентами [РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом], есть еще и понимание, понимание у президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе", – сказал посол.

Александра Дарчиева назначили российским послом в США в начале марта. До этого он возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ.