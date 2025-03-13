Посол РФ в Великобритании: Россия рассмотрит предложение о прекращении огня с Украиной
Он также отметил, что Москва со скептицизмом смотрит на возможность перемирия из-за предыдущего опыта переговоров с Киевом
13 марта 2025, 15:40, ИА Амител
Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, однако полное прекращение военных действий наступит лишь после достижения мирного соглашения. Как сообщает ТАСС, об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Ранее офис президента Украины после переговоров Киева и Вашингтона заявил, что власти страны готовы на предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможным продлением по согласию сторон.
"Мы подходим к этому с большой осторожностью. Мы прекратим военные действия, когда мы достигнем полного, всестороннего соглашения", – заявил Келин в беседе с журналистами.
Он также отметил, что Москва со скептицизмом смотрит на возможность перемирия из-за предыдущего опыта переговоров с Киевом.
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