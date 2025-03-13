Владимир Путин поставил задачу разгромить ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки
За прошедшие сутки российские военные освободили пять населенных пунктов, под контроль также перешел центр Суджи
13 марта 2025, 08:46, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.
"Действительно, наша задача в ближайшее время – в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия", – заявил президент на совещании, которое провел в командном пункте региона.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов. Под их контроль также перешел центр Суджи.
Напомним, 12 марта Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента нападения на регион ВСУ. Он посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ, где заслушал отчет начальника Генштаба России Валерия Герасимова.
Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа 2024 года. На территории приграничного региона действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 66,8 тысячи военнослужащих.
08:50:10 13-03-2025
Какое мудрое своевременное решение!
Не зря он главный
09:23:01 13-03-2025
Гость (08:50:10 13-03-2025) Какое мудрое своевременное решение!Не зря он главный... Нужна победа!!! 😉
09:42:45 13-03-2025
Сергей (09:23:01 13-03-2025) Нужна победа!!! 😉... Милости просим
Приезжай, победи
10:07:46 13-03-2025
Гость (09:42:45 13-03-2025) Милости просим Приезжай, победи ... Мне на диване хорошо😎😉
10:05:59 13-03-2025
Осталось 14% территории Курской области освободить, Победа не за горами.
10:38:56 13-03-2025
А сказали они сами начали с начала недели уходить оттуда...
Брешут наверное...?
Вот люди (блогеры)? Лишь бы набрехать!
11:55:06 13-03-2025
До переговоров с Трампой успеть? А ранее такой задачи не стояло? Сейчас вперёд погонят?
12:43:16 13-03-2025
А если Трамп скажет - сто-ять! На месяц!?
12:47:48 13-03-2025
Что же месяцами-то столь насущная задача не ставилась? Да и вообще как угораздило верховного "проморгать" вторжение "бандеровцев" на территорию Курской области при том, что сигналы о подготовке к её оккупации (из легко предсказуемой мести) недвусмысленно поступали?