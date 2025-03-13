Владимир Путин поставил задачу разгромить ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки

За прошедшие сутки российские военные освободили пять населенных пунктов, под контроль также перешел центр Суджи

13 марта 2025, 08:46, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.

"Действительно, наша задача в ближайшее время – в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия", – заявил президент на совещании, которое провел в командном пункте региона.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов. Под их контроль также перешел центр Суджи.

Напомним, 12 марта Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента нападения на регион ВСУ. Он посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ, где заслушал отчет начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа 2024 года. На территории приграничного региона действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 66,8 тысячи военнослужащих.