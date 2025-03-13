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Владимир Путин поставил задачу разгромить ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки

За прошедшие сутки российские военные освободили пять населенных пунктов, под контроль также перешел центр Суджи

13 марта 2025, 08:46, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.

"Действительно, наша задача в ближайшее время – в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия", – заявил президент на совещании, которое провел в командном пункте региона.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов. Под их контроль также перешел центр Суджи.

Напомним, 12 марта Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента нападения на регион ВСУ. Он посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ, где заслушал отчет начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа 2024 года. На территории приграничного региона действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 66,8 тысячи военнослужащих.

Владимир Путин СВО Россия

Комментарии 9

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Гость

08:50:10 13-03-2025

Какое мудрое своевременное решение!
Не зря он главный

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Сергей

09:23:01 13-03-2025

Гость (08:50:10 13-03-2025) Какое мудрое своевременное решение!Не зря он главный... Нужна победа!!! 😉

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Гость

09:42:45 13-03-2025

Сергей (09:23:01 13-03-2025) Нужна победа!!! 😉... Милости просим
Приезжай, победи

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Сергей

10:07:46 13-03-2025

Гость (09:42:45 13-03-2025) Милости просим Приезжай, победи ... Мне на диване хорошо😎😉

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ППШариков

10:05:59 13-03-2025

Осталось 14% территории Курской области освободить, Победа не за горами.

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Гость

10:38:56 13-03-2025

А сказали они сами начали с начала недели уходить оттуда...
Брешут наверное...?
Вот люди (блогеры)? Лишь бы набрехать!

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Гость

11:55:06 13-03-2025

До переговоров с Трампой успеть? А ранее такой задачи не стояло? Сейчас вперёд погонят?

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Гость

12:43:16 13-03-2025

А если Трамп скажет - сто-ять! На месяц!?

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Гость

12:47:48 13-03-2025

Что же месяцами-то столь насущная задача не ставилась? Да и вообще как угораздило верховного "проморгать" вторжение "бандеровцев" на территорию Курской области при том, что сигналы о подготовке к её оккупации (из легко предсказуемой мести) недвусмысленно поступали?

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