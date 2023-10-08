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Посольство проверяет информацию о похищении россиянок боевиками ХАМАС

Официально подтвердить эти сообщения власти не могут

08 октября 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Посольство России в Израиле проверяет информацию о том, что среди похищенных боевиками ХАМАС есть россияне. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что недалеко от города Офаким похитили десять человек, среди которых две девушки с русскими именами и фамилиями.

В посольстве отметили, что на данный момент не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Также сообщается, что послы работают с компетентными израильскими органами над уточнением информации. 

Телеграм-канал Mash уточнил, что местоположение одной из девушек установлено. Она находится дома и с ней все в порядке. В документах возникла путаница с именами, из-за чего ее включили в список похищенных.

По последним данным, в результате атаки ХАМАС погибло свыше 600 человек. Число пострадавших превышает две тысячи человек.

Происшествия Политика Израиль Палестина
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Комментарии 2

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Гость

07:41:43 09-10-2023

Алла Борисовна не похищена?

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Гость

16:29:21 09-10-2023

Они быстрее граждане с двойным или тройным гражданством и больше израиля нежели граждане России. От таких граждан спаси и сохрани БОГ нас и Россию.

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