Битва с Израилем является началом освобождения Палестины, заявили в ХАМАС

09 октября 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Палестинское движение ХАМАС третий день наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. В том числе жертвами этого самого крупного нападения стали 260 молодых людей – участников танцевального фестиваля. Еще более двух тысяч человек поручили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят. Их ответом стала операция "Железные мечи". Сообщается, что в секторе Газа уничтожено более 500 объектов, включая Палестинскую башню, где располагалась радиостанция ХАМАС. Что это за движение и для чего оно было создано, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое движение ХАМАС и когда оно возникло в Палестине?

ХАМАС – это исламское движение сопротивления (полное арабское название – "Харакат аль-мукавама аль-Исламия"), которое было создано в Палестине в 1987 году по инициативе шейха Ахмеда Ясина. В это время государство находилось под оккупацией Израиля и в основу организации легла идеология "Исламская хартия" (1988 год). Главная цель – создать палестинское государство на территории, которую Палестина занимала до 1948 года, включая Иудею, Самарию, сектор Газа и Восточный Иерусалим. А для этого необходимо уничтожить Израиль.

За годы своего существования члены ХАМАС убили сотни израильских военных, нападали на мирных евреев и палестинцев, совершили более тысячи терактов. В Израиле, Египте и многих других странах организация признана террористической. Россия этого мнения не придерживается.

Деятельность ХАМАС долгие годы активно финансировал Иран. Его поддержка прекратилась в 2011-м после начала гражданской войны в Сирии, когда Иран поддержал правительство Башара Асада, а ХАМАС – боевиков. Сейчас движение финансируется частными спонсорами из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также палестинцами, живущими в Европе и США, пишет "Коммерсант".

Как ХАМАС взял под свой контроль сектор Газа?

Освобождение Палестины постепенно стало национальной идеей, и численность членов ХАМАС начала активно расти. Также лояльности движению добавляла социальная помощь, которую они оказывали людям на палестинских территориях, пишет "Униан".

В 2005-м Израиль в ходе реализации "Плана одностороннего размежевания" вывел из Газы свои войска, эвакуировал порядка 8,5 тысячи еврейских переселенцев и ликвидировал свои поселения. На следующий год в Палестине прошли выборы, на которых большинство голосов набрало политическое крыло ХАМАС.

Однако члены этой партии не могли достичь договоренности с умеренным палестинским движением ФАТХ по вопросу Израиля. В конечном итоге это спровоцировало начало гражданской войны. ХАМАС утратил все свои позиции на западном берегу Иордана, где власть перехватил ФАТХ.

Власть в секторе Газа ХАМАС захватил силовыми методами и заявил о намерении создать там исламское государство. В итоге Палестина раскололась на две враждующие части – подконтрольный ХАМАС и враждебный к Израилю сектор Газа и подконтрольный ФАТХ более лояльный к Израилю западный берег реки Иордан.

Почему ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года?

Конкретного ответа на этот вопрос сейчас нет. Однако на протяжении последних нескольких месяцев между израильскими солдатами, поселенцами и палестинцами на западном берегу наблюдался рост насилия, пишет The Guardian. Палестинские деревни регулярно подвергались вооруженным нападениям поселенцев, ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) совершала налеты на палестинские города. Боевики ХАМАС в ответ атаковали солдат и поселенцев.

Кроме того, Газа до сих пор не может оправиться от последствий многолетней блокады Израилем, которая почти разрушила внутреннюю экономику сектора и создала трудности для местного населения. Стоит отметить, что до эскалации конфликта со стороны радикальных течений Израиля многократно звучали призывы к аннексии палестинской территории. Все эти факторы дополнительно накаляли и без того непростую обстановку.

По одной из версий, наступление мог спровоцировать Иран, чтобы не допустить нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, пишет "КП".